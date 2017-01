\Menanti Data Inflasi Sepanjang 2016\

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) hari ini akan merilis data inflasi sepanjang Desember 2016. Rilis inflasi ini juga sekaligus akan memuat data inflasi sepanjang tahun 2016.

Ekonom Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menuturkan, inflasi pada Desember 2016 diprediksi akan mencapai 0,3%. Adapun penyebabnya antara lain adalah adanya kenaikan permintaan masyarakat pada sektor pangan.

"Desember prediksi ada inflasi sekitar 0,3%. Didorong konsumsi masyarakat yang naik karena natal dan tahun baru," ujarnya kepada Okezone.

Tak hanya itu, kenaikan tiket pada berbagai moda transportasi juga turut mendorong inflasi sepanjang Desember 2016 lalu. Sebab, banyak masyarakat yang memilih untuk mudik saat liburan akhir tahun.

"Inflasi selain bahan pangan juga di transportasi. Kenaikan harga tiket dan sebagainya," jelasnya.

Seperti diketahui, Bank Indonesia memprediksi inflasi pada tahun 2016 berada pada level 4% plus minus 1%. Hingga November lalu, inflasi memang terbilang cukup rendah.

BPS mencatat tingkat inflasi tahun kalender 2016 mencapai 2,59%. Adapun tingkat ingkat inflasi secara tahunan sebesar 3,58%.