\2017, Nilai Tukar Rupiah Diprediksi akan Terdepresiasi\

JAKARTA – Nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS akhir tahun 2016 lalu ditutup pada level Rp13.473 per USD. Melansir dari Bloomberg Dollar Index, nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS menguat sepanjang tahun 2016 setelah dibuka di awal tahun 2016 lalu pada level Rp13.878 per USD.

Hanya saja, nilai tukar Rupiah diprediksi akan mengalami pelemahan sepanjang tahun 2017. Menurut Ekonom Maybank Indonesia Myrdal Gunarto, nilai tukar Rupiah akan berada pada kisaran Rp13.300 hingga Rp13.600 per USD hingga akhir 2017.

Terdapat berbagai penyebab dari melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS sepanjang tahun ini. Salah satunya adalah karena adanya efek kebijakan dari Presiden Amerika Serikat terpilih, Donald Trump.

“Ada kebijakan fiskal yang ekpansif sehingga menyebabkan ekonomi Amerika Serikat semakin kuat. Jadi pasar AS lebih agresif dan ini bisa berdampak outflow. Akibatnya memengaruhi nilai tukar Rupiah,” kata Myrdal saat dihubungi Okezone.

Tak Hanya itu, proteksi ekonomi yang akan diterapkan oleh Trump juga dikhawatirkan akan berdampak pada pelemahan ekonomi China. Akibatnya, nilai ekspor ke China pun turut menurun sehingga berdampak pada fluktuasi nilai tukar Rupiah.

“Belum lagi faktor geopolitik. Lalu dari dalam negeri perlu juga dilihat pajak dan harga komoditas. Jadi ada kemungkinan nilai tukar Rupiah alami depresiasi,” tukasnya.