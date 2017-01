\Awal Tahun Baru, Ini Daftar Harga Pangan yang Naik dan Turun\

JAKARTA - Usai pergantian tahun 2016, harga sejumlah kebutuhan pokok mengalami kenaikan. Tercatat, harga cabai merah besar, bawang putih, bawang merah, dan ayam ras mengalami kenaikan, meskipun ada beberapa komoditas pangan turun harga.

Berdasarkan Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) yang dikutip dari laman Info Pangan Jakarta, Senin (2/1/2017), harga cabai merah besar harga naik Rp2.804 menjadi Rp51.225 per kg dan bawang putih naik Rp607 menjadi Rp39.870 per kg, bawang merah harga naik Rp1.730 menjadi Rp35.677 per kg.

Berikut adalah daftar harga bahan pokok di Jakarta:

- Beras IR.I (IR 64) turun Rp282 menjadi Rp11.217 per kg

- Beras Setra I/Premium turun Rp266 menjadi Rp11.969 per kg

- Minyak Goreng Curah harga turun Rp41 menjadi Rp12.484 per liter

- Cabai Merah Besar harga naik Rp2.804 menjadi Rp51.225 per kg

- Cabai Rawit Hijau harga turun Rp3.517 menjadi Rp67.903 per kg

- Bawang Putih harga naik Rp607 menjadi Rp39.870 per kg

- Bawang Merah harga naik Rp1.730 menjadi Rp35.677 per kg

- Ayam Broiler/Ras harga naik Rp1.047 menjadi Rp32.714 per kg

- Telur Ayam Ras harga turun Rp233 menjadi Rp22.161 per kg.