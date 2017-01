\Inflasi Rendah Harus Dicermati\

JAKARTA - Laju inflasi yang cenderung rendah dalam beberapa bulan terakhir harus dicermati. Rendahnya inflasi bisa disebabkan daya beli masyarakat yang memang melemah atau karena pasokan yang melimpah.

Kepala Ekonom Samuel Asset Management Lana Soelistianingsih mengatakan, diperlukan analisis lebih mendalam terkait penyebab rendahnya inflasi. “Harus dicermati penyebabnya itu apa? daya beli atau pasokan? Pasokan ini lebih banyak karena impor, sementara daya beli juga cenderung agak melambat,” ujar Lana kemarin. Dia menambahkan, inflasi tahun 2016 termasuk rendah, bahkan lebih rendah dari tahun sebelumnya yang mencapai 3,35%.

Khusus Desember 2016, dia memproyeksikan laju inflasi hanya sebesar 0,46% (month on month ) dan untuk 2016 secara keseluruhan inflasi diprediksi mencapai 3,07% (year on year ). Lana memprediksi, tahun ini inflasi diperkirakan mencapai 4,8% karena ada tekanan di harga komoditas. Dia mencontohkan, harga minyak mentah yang berpeluang di atas USD60 per barel.

“Kemarin saja kan sudah USD56 per barel. Naiknya harga komoditas dunia bisa mengerek harga bahan pangan juga,” ujar dia.

Ekonom PT Bank Maybank Indonesia Tbk Juniman menyebut, inflasi tahun 2016 masih terkendali dan akan lebih rendah dari tahun sebelumnya. Dia memproyeksikan, inflasi 2016 mencapai 3,15% (year on year ). Menurutnya, rendahnya angka inflasi juga dipicu rendahnya inflasi global. “Tahun ini komoditas memegang rendahnya inflasi di Indonesia maupun secara global,” ujarnya.

Juniman memproyeksikan angka inflasi pada Desember 2016 berkisar 0,54% atau lebih tinggi dari inflasi November 2016 yang 0,47%. Beberapa penyumbang inflasi adalah kenaikan bahan pangan pokok dan bumbu-bumbuan terutama cabai. Selain itu, komponen transportasi terutama transportasi udara juga senantiasa menyumbang inflasi di Desember karena bertepatan libur Natal dan Tahun Baru. Musim liburan juga memicu kenaikan tarif hotel.

“Di sisi lain juga ada kenaikan harga bahan bakar minyak nonsubsidi di pertengahan Desember. Kenaikan juga terjadi pada tarif sewa rumah dan harga perhiasan emas. Jadi, kelihatannya kenaikan harga di non-bahan makanan juga memicu inflasi di Desember 2016,” tuturnya.

Lana menambahkan, naiknya harga bahan terutama cabai yang mencapai rekor Rp100.000 per kg di beberapa daerah, serta pelemahan rupiah, berkontribusi terhadap inflasi di Desember 2016. Angka inflasi di Desember 2016 diproyeksi jauh lebih rendah dibanding inflasi di Desember 2015 yang mencapai 0,96%. Komponen transportasi udara menjadi salah satu penyumbang utama inflasi di Desember 2015, di mana pada bulan tersebut terdapat libur panjang mulai dari libur peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang berurutan harinya dengan libur Natal.

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, inflasi Desember akan lebih rendah dibandingkan inflasi pada bulan yang sama tahun lalu sebesar 0,96%. Bahkan, inflasi akan lebih rendah dari bulan November sebesar 0,47%. Darmin menyebut, rendahnya inflasi karena harga pangan relatif terkendali. “Walaupun harga cabai naik, bawang naik, perannya tidak sebesar beras dan daging,” kata Darmin beberapa waktu lalu.

Sementara, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Mirza Adityaswara mengatakan, berdasarkan pantauan BI, inflasi hingga pekan kedua Desember berada di kisaran 0,25%. Jika inflasi tetap berada di kisaran tersebut, maka inflasi sepanjang tahun bisa berada di bawah 3% karena inflasi tahun kalender mencapai 2,59%. Namun dia mengatakan, Hari Raya Natal pada pekan ketiga Desember dan menjelang Hari Raya Tahun Baru tetap memiliki potensi mengerek angka inflasi. Oleh karena itu, BI tetap memprediksi inflasi sepanjang tahun ini berada di kisaran 3-3,2% secara tahunan.

Tahun ini Mirza mengatakan, tantangan inflasi lebih berat berkenaan dengan rencana pemotongan subsidi listrik sekitar 4 jutaan pelanggan kelas 900 va. Dia berharap, kenaikan tarif listrik bisa dilakukan secara mulus, mengingat pada saat bersamaan Indonesia menghadapi rencana kenaikan suku bunga di Amerika Serikat.