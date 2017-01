\Penerbitan Surat Utang 2017 Diprediksi Lebih Besar, Ini Penyebabnya\

JAKARTA – Kementerian Keuangan mencatat utang Indonesia per November 2016 mengalami naik Rp45,58 triliun dibandingkan bulan sebelumnya. Tercatat, total utang Indonesia mencapai Rp3.485,36 triliun.

Ekonom Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menuturkan, penerbitan surat utang pada tahun 2017 diprediksi akan lebih besar dibandingkan tahun 2016. Salah satu penyebabnya adalah karena adanya potensi shortfall sekalipun APBN 2017 telah dirancang secara realistis.

“Kenaikan SBN (Surat Berharga Negara) cukup besar. Meskipun anggaran dirancang lebih realistis tapi dari sisi penerimaan masih ada kemungkinan terjadi shortfall,” ujarnya saat dihubungi Okezone.

Salah satu penyebab adanya potensi shortfall adalah karena program tax amnesty telah berakhir pada Maret 2017. Pemerintah pun tak lagi memiliki pendorong peningkatan penerimaan negara hingga akhir tahun 2017 mendatang.

“Tax amnesty kan habis di tahun 2017. Jadi enggak ada lagi dorongan untuk penerimaan,” jelasnya.

Tingginya penerbitan SBN juga tak terlepas dari adanya potensi defisit keseimbangan primer yang telah ditetapkan dalam APBN 2017. Dalam UU APBN 2017 telah ditetapkan defisit keseimbangan primer sebesar Rp111,4 triliun. Defisit keseimbangan primer ini terjadi akibat besarnya beban bunga utang yang harus dibayarkan oleh pemerintah.

“Jadi pemerintah butuh pembiayaan yang lebih besar. Maka salah satunya adalah dengan melakukan penerbitan SBN,” tukasnya.