\Rupiah Rp13.481, Melemah Tipis di Awal 2017\

JAKARTA - Mengawali 2017, nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka melemah tipis. Rupiah pun masih berkutat di level Rp13.400-an per USD

Melansir Bloomberg Dollar Index, Selasa (3/1/2017), Rupiah pada perdagangan Spot Exchange Rate di pasar Asia melemah tipis 8 poin atau 0,06% ke level Rp13.481 per USD. Dalam pergerakan harian, Rupiah berada di level Rp13.470 per USD hingga Rp13.496 per USD.

Sementara itu, Yahoofinance juga mencatat Rupiah melemah tipis 1 poin atau 0,07% ke level Rp13.469 per USD. Dalam kurs Yahoofinance, pergerakan harian Rupiah berada di Rp13.458 per USD hingga Rp13.486 per USD.

Sebelumnya, pada penutupan perdagangan akhir 2016, Rupiah juga melemah.

Namun, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2017 diyakini akan lebih baik bila dibandingkan dengan tahun ini. Namun untuk meraih peningkatan tersebut, pemerintah perlu melakukan upaya yang serius.

“Tahun depan ekonomi kita diperkirakan tetap masih baik, artinya seberapa baik? Pastinya masih lebih baik daripada tahun ini,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Ekonomi) Darmin Nasution.