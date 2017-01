\ Pasar Modal 2017 Diyakini Jauh Lebih Baik\

JAKARTA - Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Nurhaida mengungkapkan, perdagangan di pasar modal di 2017 masih memiliki potensi yang cukup bagus.

”Potensi kita lihat kan bagus sekali, bahwa terlepas dari kondisi global yang belum terlalu meningkat seperti yang kita harapkan. Tetapi di domestik ini kita cukup banyak yang bisa untuk mendorong memajukan market di 2017," ujarnya di Jakarta.

Salah satu penyebab yang dapat membuat kondisi pasar modal Indonesia lebih baik, kata Nurhaida karena adanya dana repatriasi dari program tax amnesty yang tengah digenjot pemerintah.”Tax amnesty itu kan ada repatriasi sebesar Rp143 triliun yang telah komit oleh para wajib pajak, itu tentunya di akhir tahun ini itu sudah harus masuk. Tentu memang masuknya ke bank persepsi, tapi setelah itu pasti akan mencari instrumen investasi sesuai kebutuhan investasi atau wawasan pemilik dana," ungkap Nurhaida.

Disebutkannya, apalagi saat ini di pasar modal memiliki instrumen investasi di Surat Berharga Negara (SBN) atau Dana Investasi Real Estate (DIRE) dan RDPT (Reksa Dana Penyertaan Terbatas). DimanRDPT di OJK cukup meningkatdan belum lama iniiada sekitar 4 atau 5 RDPT izin baru.

Selainitu, Nurhaida optimistis, rencana dari bank sentral Amerika Serikat (AS), The Fed yang akan menaikkan suku bunganya hingga tiga kali lipat tidak akan mempengaruhi kepercayaan investor untuk menarik dananya di pasar modal Indonesia.”Investor itu kan akan mencari return yang optimal. Dalam artian gini, antara risk and return itu kan hal yang terkait. Jadi bisa saja mereka mencoba di tempat yang katakanlah FFR (Fed Fund Rate) meningkat, kemudian investasi meningkat. Tetapi kemudian meningkatnya berapa banyak jika dibandingkan di Indonesia yang masih cukup tinggi returnnya," kata dia.

Kendati demikian, Nurhaida mengungkapkan, masih ada tantangan yang akan dihadapi tahun 2017 nanti. Salah satunya kepercayaan investor sendiri untuk menaruh dananya di pasar modal. Menurut Nurhaida, pertumbuhan indeks harga saham gabungan (IHSG) sepanjang tahun 2016 sebesar 15,32% ditopang karena fundamental ekonomi Indonesia yang baik. Selain itu, kinerja emiten secara menyeluruh di sepanjang tahun ini juga tercatat begitu positif."Kalau saya lihat itu memang secara fundamental kan kita juga emiten kita juga cukup bagus fundamentalnya," jelas Nurhaida.

Mengenai turunnya IHSG mendekati level terbawahnya di 5.000 beberapa waktu yang lalu, itu hanya disebabkan isu dan spekulasi para investor. Salah satu di antaranya adalah kemenangan Donald Trump pada pemilu Amerika Serikat (AS) yang membuat IHSG sempat anjlok akibat rencana kebijakan yang bakal diterapkan Trump."Kalau yang kita lihat fluktuasi setiap hari itu teknikal. Adanya rumor, isu, dan yang lainnya," kata Nurhaida.

Nurhaida menambahkan, sebanyak apapun rumor yang beredar tidak akan berpengaruh banyak terhadap pasar modal, asalkan kondisi ekonomi di Indonesia stabil."Karena apapun rumor yang ada kalau fundamental yang bagus itu akan bertahan,"tegasnya.