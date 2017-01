\Harga Beras Naik Sepanjang Desember 2016\

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa terjadi kenaikan harga beras dan harga gabah sepanjang Desember 2016 dibandingkan bulan sebelumnya. Menurut catatan BPS, harga gabah kering panen mengalami kenaikan yang cukup tinggi, yaitu sebesar 1,07%.

Hal ini pun berdampak pada kenaikan harga beras. Salah satunya adalah kenaikan harga beras pada tingkat penggilingan.

"Jadi harga beras di tingkat penggilingan secara rata-rata alami kenaikan mencapai 0,21%. Kalau beras di grosir sebesar 0,23% dan beras eceran sebesar 0,12%," kata Kepala BPS Suharyanto di Kantor Pusat BPS, Jakarta, Selasa (3/12/2016).

Hanya saja, BPS mencatat, dibandingkan Desember 2015, rata-rata harga pada Desember 2016 di tingkat petani untuk GKP, GKG, dan gabah kualitas rendah turun masing-masing 9,67%, 3,44%, dan 7,46%. Begitu pula di tingkat penggilingan terjadi penurunan pada GKP, GKG, dan gabah kuaiitas rendah masing-masing 9,32%, 3,43%, dan 7,41%.

Sementara itu, pada Desember 2016 rata-rata harga beras kualitas premium di penggilingan sebesar Rp9.342,00 per kg atau naik sebesar 0,91% dibandingkan bulan sebelumnya. Rata-rata harga beras kualitas medium di penggilingan sebesar Rp9.069,00 per kg naik sebesar 0,21%.Sedangkan rata-rata harga beras kuaiitas rendah di penggilingan sebesar Rp8.658,00 per kg naik sebesar 0,30%.

Apabila dibandingkan dengan Desember 2015, rata-rata harga beras di penggilingan pada Desember 2016 untuk kualitas premium turun 3,33%, kualitas medium turun 4,04%, dan kualitas rendah turun 5,92%.