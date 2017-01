\Bangun Gedung Pencakar Langit, Miami Menjelma Jadi Ibu Kota Amerika Latin\

JAKARTA - Biro arsitek asal Inggris, Foster + Partners merilis rencana desain arsitektur dua menara kembar pencakar langit yang akan dibangun di kawasan Brickell, Miami, negara bagian Florida, Amerika Serikat.

Dua menara kembar ini saling terkoneksi dan merupakan apartemen mewah dengan total mencapai 660 unit.

Bangunan ini akan berdiri di atas tanah hanya seluas 1 hektar saja tepatnya di kawasan Teluk Brickell.

Pencakar langit kembar ini akan dinamai The Towers dan memiliki tinggi mencapai 320 meter. The Towers akan menjadi bangunan tertinggi di Pantai Timur AS di luar kota New York.

Biasanya, gedung-gedung pencakar langit memang lebih banyak dibangun di New York, tepatnya di kawasan Manhattan, dibandingkan dengan kota-kota lainnya.

The Towers memilih tidak memasukkan bagian podium parkir yang biasanya menjadi tipikal gedung pencakar langit di Miami. Gedung ini lebih memilih lahan parkir di bawah tanah yaitu parkir basement.

Pilihan ini akan membuat The Towers akan memiliki keleluasaan pada bagian ruang setara jalan untuk kepentingan umum termasuk ruang koneksi antara gedung.

Rencana groundbreaking atau peletakan batu pertama gedung belum ditentukan, karena tim pengembangan Foster + Partners masih mengajukan modifikasi untuk rencana lahan yang baru disetujui.

Biro arsitek Foster + Partners juga memiliki proyek pembangunan apartemen di kawasan Faena, Pantai Miami. Tidak ketinggalan proyek perluasan Norton Museum of Art di bagian Barat Pantai Palm.

Foster + Partners menjadi salah satu biro arsitek papan atas yang memiliki beberapa proyek di Miami dan sekitarnya.

Selain Foster + Partners, masih ada konsultan arsitek kenamaan lainnya seperti Herzog & de Meuron, OMA, Bjarke Ingels Group, dan juga Zaha Hadid Architects.

Belakangan, Miami berbenah dengan memiliki banyak gedung perkantoran, apartemen mewah, hotel, dan juga museum.

Bahkan, banyak yang menyatakan kalau Miami memang berubah menjadi ibukota Amerika Latin mengingat banyaknya penduduk AS keturunan Amerika Selatan dan juga pendatang dari Amerika Latin yang menetap di Miami dan sekitarnya.