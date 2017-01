\TERPOPULER: Miami Menjelma Jadi Ibu Kota Amerika Latin\

JAKARTA - Pencakar langit kembar bernama The Towers memiliki ketinggian hingga 320 meter. The Towers akan menjadi bangunan tertinggi di Pantai Timur AS di luar kota New York.

Belakangan, Miami berbenah dengan memiliki banyak gedung perkantoran, apartemen mewah, hotel, dan juga museum.

Bahkan, banyak yang menyatakan kalau Miami memang berubah menjadi ibukota Amerika Latin mengingat banyaknya penduduk AS keturunan Amerika Selatan dan juga pendatang dari Amerika Latin yang menetap di Miami dan sekitarnya.

