\Utang Pemerintah Diprediksi Membengkak Akibat SBN 2018\

JAKARTA – Pemerintah selama ini memanfaatkan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) untuk menutupi kebutuhan anggaran. Pasalnya, anggaran dalam APBN ditetapkan dengan skema defisit.

Ekonom Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira menuturkan, pada akhir tahun 2017 mendatang, pemerintah diprediksi akan kembali menerbitkan SBN dalam jumlah yang cukup besar. Hanya saja, penerbitan SBN ini bukan dilakukan untuk menutupi kebutuhan anggaran 2017. Melainkan untuk kebutuhan pembiayaan utang 2018.

“Tahun 2018 kalau kita lihat adalah puncak pembiayaan SBN. Jadi bisa jadi tahun 2017 pemerintah terbitkan surat utang lebih besar lagi untuk membayar utang dari penerbitan SBN,” kata Bhima kepada Okezone.

Artinya, utang pemerintah dapat kembali melonjak sepanjang tahun 2017 mendatang. Namun, peningkatan utang ini masuk ke dalam kategori utang dalam negeri akibat tingginya kebutuhan pembiayaan di tahun 2018.

“Kalau peminatnya masih tinggi pada penerbitan SBN,” tukasnya.