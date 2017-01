\Rupiah Rp13.471, Mampu Keluar dari Tekanan Dolar AS\

JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan hari ini akhirnya menguat, meski tipis. Rupiah bergerak di level Rp13.471 per USD.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Rabu (4/1/2017), Rupiah pada perdagangan Spot Exchange Rate di pasar Asia menguat tipis 5 poin atau 0,04% ke level Rp13.471 per USD. Dalam pergerakan harian, Rupiah berada di level Rp13.454 per USD hingga Rp13.482 per USD.

Sementara itu, Yahoofinance juga mencatat Rupiah menguat tipis 3 poin atau 0,02% ke level Rp13.473 per USD. Dalam kurs Yahoofinance, pergerakan harian Rupiah berada di Rp13.445 per USD hingga Rp13.480 per USD.

Head Analis MNC Securities Edwin Sebayang memprediksi nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS di level Rp13.390 per USD hingga Rp13.580 per USD.