\Pengendalian Pangan Masih Jadi PR\

JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi tahun 2016 sebesar 3,02%, dengan penyumbang utama inflasi dari kelompok bahan makanan. Menurut BPS, selama tahun 2016 inflasi pada kelompok bahan makanan sebesar 5,69% dengan andil terhadap inflasi sebesar 1,21%.

Demikian halnya inflasi kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau yang sebesar 5,38% dengan andil inflasi sebesar 0,91%. Beberapa komoditas yang dominan memberikan andil inflasi selama tahun 2016 di antaranya cabai merah (0,35%), rokok kretek filter (0,18%), bawang merah(0,17%), tarif angkutan udara (0,13%), dan bawang putih (0,11%).

”Sepanjang 2016 ada beberapa komoditas yang dominan terhadap inflasi. Ini perlu dijadikan pelajaran untuk mengantisipasi inflasi 2017,” ujar Kepala BPS Suhariyanto dalam pemaparan di Gedung BPS, Jakarta, kemarin.

Senada, pengamat ekonomi pertanian Khudori menegaskan bahwa pengendalian harga pangan masih akan menjadi pekerjaan rumah (PR) inflasi tahun 2017. Meskipun inflasi terus menurun, dari tahun ke tahun tren sumbangan inflasi pangan makin tinggi. Khudori mencatat, kelompok bahan makanan serta kelompok makanan olahan dan tembakau pada 2014 menyumbang 40,31% dari inflasi yang sebesar 8,36%. Pada 2015 meningkat lagi menjadi 61,19% dari inflasi 3,35%.

”Tahun 2016 kedua kelompok tersebut menyumbang 70% dari inflasi yang mencapai 3,02%,” ungkapnya.

Ekonom Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan, tingginya inflasi dari kelompok bahan makanan dan makanan jadi harus menjadi perhatian. Pasalnya, ketika harga bahan pangan tinggi maka pendapatan masyarakat menjadi tersedot habis untuk memenuhi kebutuhan pangan. Menurut Enny, rata-rata masyarakat mengalokasikan 70% dari penghasilan untuk belanja pangan. Manakala harga pangan naik sementara pendapatan relatif tetap, maka penghasilan habis untuk memenuhi kebutuhan pangan.

”Sehingga, walaupun ada Lebaran, Natal, Tahun Baru, banyak yang tidak mampu beli. Bahkan, inflasi kelompok sandang pada Desember 2016 minus 0,46%. Artinya, enggak ada lagi sisa uang untuk memenuhi kebutuhan sandang,” ujarnya.

Menurunnya permintaan kelompok non-pangan menurut Enny juga mencerminkan terjadinya penurunan daya beli masyarakat. ”Jadi, inflasi rendah di 2016 bukan mencerminkan meningkatnya efisiensi karena bahan baku menurun dan pasokan meningkat, melainkan lebih disebabkan permintaan yang terbatas. Itu semua terkonfirmasi dengan data-data di BPS,” paparnya.

Berdasar catatan BPS, inflasi 2016 yang sebesar 3,02% merupakan yang terendah sejak 2010. Tingkat inflasi komponen inti tahun kalender (Januari-Desember) 2016 dan tingkat inflasi komponen inti tahun ketahun (Desember 2016 terhadap Desember 2015) masing-masing sebesar 3,07%. Sementara, inflasi Desember 2016 yang hanya 0,42% juga merupakan yang terendah sejak 2010.

Menurut Suhariyanto, inflasi Desember 2016 lebih disebabkan naiknya tarif angkutan udara dengan andil inflasi sebesar 0,11%. Inflasi bahan makanan pada Desember 2016 pun hanya 0,60% atau jauh lebih rendah dibanding Desember 2015 yang men-capai 3,20%.

”Jadi, inflasi Desember 2016 lebih disebabkan kenaikan angkutan udara, sementara Desember 2015 lebih disebabkan gejolak pangan,” sebutnya.

Menurut Suhariyanto, pada Desember 2016 beberapa komoditas pangan yang biasanya menyumbang inflasi malah mengalami deflasi, di antaranya cabai merah deflasi 0,09%, bawang merah deflasi 0,05%, dan tomat sayur deflasi 0,02%. ”Kelompok bahan makanan pada Desember ini bagus, kecuali cabai rawit yang masih menyumbang inflasi sebesar 0,4%. Ini ke depan perlu menjadi perhatian,” pungkasnya.