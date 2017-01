\Wall Street Catatkan Kenaikan Pasca-Pertemuan The Fed\

NEW YORK - Pasar saham Amerika Serikat (AS), Wall Street, kembali mencatatkan keuntungan setelah hasil pertemuan The Fed menunjukkan bahwa pembuat kebijakan tersebut setuju bahwa pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat memerlukan suku bunga yang lebih tinggi.

Pasar saham AS telah melonjak selama dua bulan terakhir, di tengah ekspektasi bahwa Presiden Terpilih Donald Trump akan merangsang ekonomi dengan pemotongan pajak dan belanja infrastruktur, serta menghilangkan peraturan di industri keuangan.

Tetapi investor juga khawatir dengan adanya aturan untuk mendorong perekonomian tersebut, bisa menggerakkan inflasi dan mendorong Federal Reserve untuk menaikkan suku bunga lebih agresif daripada yang diantisipasi.

Indeks Dow Jones naik 0,28% menjadi 19.938, indeks S&P 500 telah naik 0,57% menjadi 2.270,69 dan indeks Nasdaq Composite menguat 0,9% menjadi 5.477,83.

Suku bunga The Fed yang dipatok sangat rendah memang telah memicu rally pasar saham sejak krisis keuangan pada 2008, dan investor khawatir bahwa kenaikkan suku bunga akan mengganggu aktivitas saham di masa depan.

Dengan kurang dari dua minggu lagi sebelum Trump dilantik, Dow Jones Industrial Average mendekati tingkat yang belum pernah dicapai sebelumnya, 20.000. Investor juga mengatakan mereka perlu melihat bukti janji-janji kampanye Trump yang masih harus dibawa ke anggota parlemen Republik. (sym)