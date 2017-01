\Riset Saham MNC Securities: IHSG Lanjutkan Penguatan ke 5.260-5.346\

JAKARTA - Laju Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan hari diperkirakan masih dalam tren positif. IHSG diperkirakan melanjutkan penguatan meski terbatas di level 5.260-5.346.

"Dari dalam negeri, berlanjutnya net sell asing di hari ke-2 di minggu ke-1 mencapai Rp411,94 miliar di tengah kombinasi naiknya DJIA 0,3%, EIDO 0,74%, emas 0,6% menjadi faktor penggerak IHSG diperkirakan akan melanjutkan penguatannya terbatas di Hari Kamis," kata Head Analis MNC Securities Edwin Sebayang dalam risetnya, Jakarta, Kamis (5/1/2017).

Sementara itu, Edwin menjelaskan dari luar negeri sekitar dua minggu menjelang pelantikan Donald Trump sebagai Presiden baru AS dan walaupun minutes meeting The Fed menunjukkan kekhawatiran percepatan pertumbuhan ekonomi AS dibawah Donald Trump dapat mempercepat kenaikan Fed Fund Rate untuk menghadang percepatan kenaikan inflasi, DJIA kembali mencetak kenaikan sebesar 60,4 poin (0,3%) di tengah mulai ramainya perdagangan Rabu.

Perkembangan kurang menggembirakan datang dari salah satu anak usaha Astra Group dibidang Keuangan yakni PT Bank Permata (BNLI) yang mencatatkan rugi bersih hingga November 2016 mencapai Rp1,9 triliun, berbanding terbalik dengan laba bersih yang dibukukan November 2015 sebesar Rp527 miliar. Ironisnya, ternyata rugi bersih BNLI membengkak dari Oktober 2016 sebesar Rp1,3 triliun.