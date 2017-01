\Wall Street Catatkan Pelemahan Pertama di 2017 \

NEW YORK - Pasar saham Amerika Serikat (AS) dibuka turun untuk pertama kalinya tahun ini. Investor masih mencerna data ekonomi dan langkah yang akan dilakukan oleh The Federal Reserve terkait kebijakan Presiden terpilih Donald Trump.

Hampir setiap pembuat kebijakan The Fed mengatakan janji Donald Trump untuk melakukan pemotongan pajak dan belanja infrastruktur bisa memicu inflasi yang lebih tinggi serta memicu kenaikan suku bunga lebih cepat,.

Namun, laporan menunjukkan bahwa sektor swasta AS hanya mencatatkan 153 ribu pekerjaan baru pada akhir 2016. Angka ini sedikit lebih rendah ketimbang perkiraan para ekonom sebesar 170.000.

Indeks Dow Jones turun 15 poin atau 0,08%, dengan 19.119 saham diperdagangkan. Indeks S&P 500 turun 3,5 poin atau 0,15% dengan 121.398 saham diperdagangkan dan indeks Nasdaq 100 turun 7,75 poin atau 0,16% dengan 15.692 saham diperdagangkan.

Pasar saham Amerika telah mencatatkan rally selama hampir dua bulan, sejak kemenangan Trump dengan indeks Dow Jones mendekati level tertinggi sepanjang masa di 20.000. Namun, beberapa analis memperingatkan pasar telah siap untuk koreksi potensial.

Di sisi lain, jumlah orang Amerika yang mengajukan tunjangan pengangguran mencatatkan tingkat terendah 43 tahunan minggu lalu. Klaim awal untuk tunjangan pengangguran negara turun 28.000 ke 235.000 pada 31 Desember.