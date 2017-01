\SP PLN Minta Klausul Take or Pay Dievaluasi\

JAKARTA - Serikat Pekerja PT PLN (Persero) (SP PLN) meminta klausul take or pay atau kewajiban membeli listrik yang diproduksi pembangkit swasta dalam kontrak jual-beli energi dievaluasi. Kewajiban tersebut dinilai merugikan perusahaan serta membuat harga listrik di dalam negeri tak kompetitif.

”Klausul take or pay ini sangat merugikan PLN dan pada akhirnya harga listrik yang diterima masyarakat juga menjadi semakin mahal,” ujar Ketua Umum SP PLN Jumadis Abda di Jakarta kemarin.

Jumadis menjelaskan, berdasarkan klausul tersebut, PLN harus menerima dan membayar listrik dari pembangkit swasta, meski misalnya kondisi di sistem terkait telah terjadi kelebihan pasokan (over supply).

Dalam kondisi kelebihan suplai, sambung dia, PLN bahkan terpaksa mengorbankan pembangkit milik sendiri yang lebih murah dengan melakukan shut down . Hal itu, kata dia, telah terjadi di sistem kelistrikan Sumatera Selatan (Sumsel), di mana PLN sejak 29 November 2016 terpaksa mematikan sebagian Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Bukit Asam yang berkapasitas 4x65 mw akibat masuknya PLTU Sumsel 5 yang berkapasitas 2x100 mw. Padahal, harga listrik yang dihasilkan oleh PLTU Bukit Asam jauh lebih murah, sekitar Rp250- 300 per kWh, dibandingkan harga listrik dari PLTU Sumsel 5 yang sekitar Rp780 per kWh.

”Kita perkirakan, jika kondisi ini berlanjut, PLN akan mengalami kerugian sekitar Rp500 miliar per tahun,” tuturnya. S

ekjen DPP SP Pembangkitan Jawa Bali (PJB) Evian Yanuar Hadi menjelaskan, harga listrik dari pembangkit swasta lebih mahal karena selain memperhitungkan komponen biaya operasional, juga masih terdapat komponen biaya investasi di dalamnya. Jika terus menerima listrik swasta yang lebih mahal, maka harga listrik di dalam negeri pun akan semakin tak kompetitif.

”Setiap komponen biaya listrik pada akhirnya akan dibebankan ke masyarakat sebagai harga jual listrik,” jelasnya.

Jumadis menegaskan, PLN tidak anti dengan listrik swasta. Namun, jumlah pembangkit swasta perlu dikendalikan agar sistem kelistrikan andal dan efisien. Dia mengatakan, jika tak dikendalikan, maka akan terjadi kelebihan pasokan dalam sistem kelistrikan nasional karena ternyata pertumbuhan kebutuhan listrik tak sesuai dengan perkiraan pemerintah saat mencanangkan program pembangkit 35.000 mw.

”Kami menghitung, maksimal porsi swasta itu 20% saja dari seluruh pembangkit yang dioperasikan,” ujarnya.

Dia mengatakan, keberadaan pembangkit swasta dibutuhkan agar sistem kelistrikan nasional memiliki reserve margin yang cukup. Sebagai perbandingan, papar dia, Malaysia memiliki margin cadangan 15%, Jepang 10%, dan China 25%. Sementara, jika program 35.000 mw tuntas dan dilanjutkan lima tahun berikutnya, Indonesia menurutnya akan memiliki margin cadangan hingga 80%.

”Karena itu, pembangkit swasta harus dikendalikan,” tegasnya.