\Warga Miskin Bertambah 3.270 Orang\

BANTUL - Ribuan warga miskin baru muncul di DIY dalam setahun terakhir. Peningkatan jumlah warga miskin ditengarai akibat adanya kenaikan nilai komoditas makanan maupun nonmakanan, sehingga berdampak pada penurunan daya beli masyarakat.

Kepala Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik (BPS) DIY Soman Wisnu Dharma mengungkapkan, berdasarkan data terakhir yang tercatat miliki September 2016, jumlah warga miskin di DIY ada sekitar 488.830 jiwa. Jumlah tersebut lebih banyak dibanding periode September 2015 yakni 485.560 jiwa.

“Setahun terjadi peningkatan 3.270 orang,” ungkap Soman di kantornya, Jalan Ringroad Barat, Kasihan, Bantul, kemarin.

Kemiskinan adalah suatu kondisi kehidupan sejumlah penduduk tidak mampu mendapatkan sumber daya yang cukup guna memenuhi kebutuhan pokok minimum.

Selain itu, mereka hidup di bawah tingkat kebutuhan minimum tersebut. BPS mengukur kemiskinan juga berdasarkan pada kebutuhan dasar. Nilai kebutuhan dasar minimum digambarkan dengan garis kemiskinan (GK) yaitu batas minimum pengeluaran per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan makanan dan nonmakanan yang akan memisahkan seseorang tergolong miskin atau tidak.

Garis kemiskinan di DIY terjadi peningkatan dalam setahun terakhir. Disebutkan, garis kemiskinan DIY pada September 2016 sebesar Rp360.169 per kapita per bulan. Dibandingkan September 2015, garis kemiskinan mengalami peningkatan 3,58%. Sebab garis kemiskinan di DIY September 2015 sekitar Rp327.721 per kapita per bulan. “Maret sempat meningkat Rp354.084 per kapita per bulan,” katanya.

Dari analisa yang dilakukan BPS, ternyata lima komoditas makanan memberikan kontribusi kemiskinan di perkotaan. Masing-masing beras, daging sapi, rokok filter, kue basah, dan telur ayam ras. Sementara di pedesaan adalah beras, rokok kretek filter, daging sapi, telur ayam ras, dan bawang merah.

Komoditas nonmakanan yang berpengaruh dan memberikan sumbangan besar pada garis kemiskinan di perkotaan ataupun pedesaan yaitu perumahan, bensin, pendidikan, dan listrik. Komoditas lain yang termasuk dalam lima besar di pedesaan adalah kayu bakar, sedangkan di perkotaan biaya kesehatan.

“Kalau kami cermati, rokok berkontribusi cukup besar. Artinya konsumsi rokok masih dilakukan oleh warga miskin,” ucapnya.

Kepala Bidang Statistik Distribusi BPS DIY Arjuliwondo menambahkan, karena rokok memberikan kontribusi yang cukup besar dalam andil kemiskinan di DIY, pihaknya akan mencoba memberikan masukan ke-pada tim penanggulangan angka kemiskinan guna menggodok kemungkinan pengurangan distribusi rokok.

Ternyata, sebagian pengeluaran dari warga miskin dialokasikan untuk rokok. “Biaya rokok memang cukup tinggi. Kalau dikurangi dan bisa dialokasikan dalam bidang lain, tentu akan berbeda,” tandasnya.