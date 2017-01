\DEN Tidak Lakukan Revisi Proyek Listrik 35 Ribu Mw\

JAKARTA - Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas kali ini telah memutuskan untuk tidak merevisi proyek 35 ribu megawatt. Hingga tahun 2019, proyek pembangunan pembangkit listrik ditargetkan tetap mencapai 35 ribu megawatt.

Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Sonny Keraf mengatakan, target ini memang sengaja dibuat lebih tinggi. Sebab, selama ini target rendah yang ditetapkan pun sering kali tak tercapai.

"Tadi juga diangkat, kita seringkali kalau target dibuat sekian tapi tercapai sekian, daripada kita menurunkan tapi realisasi lebih turun lagi tapi dalam realistasnya pasti ada penyesuaian," jelasnya di Istana Negara, Jakarta, Kamis (5/1/2016).

Selain membahas mengenai proyek 35 ribu megawatt, ratas kali ini juga membahas mengenai energi baru dan terbarukan (EBT). Khususnya adalah dalam hal Ketenagalistrikan.

"Pertama, untuk menekan biaya produksi listrik ke EBT sedemikian rupa dengan memangkas biaya yang tidak perlu, biaya yang dianggap kemahalan untuk hasilkan harga listrik yang affordable," jelasnya.

Harga dari listrik melalui energi baru dan terbarukan diharapkan juga tidak terlalu tinggi. Dengan begitu, PLN akan mampu untuk membeli listrik melalui energi baru dan terbarukan.

"Kalaupun nanti harganya per wilayah harganya masih. Lebih tinggi dari harga listrik dari fosil, maka berlaku. Fit in tarif, PLN akan tetap membelinya bahkan akan diback up lagi, bahkan tadi usulannya pemerintah beri subsidi untuk energi terbarukan yang diamanatkan dalam kebijakan energi nasional," tukasnya.