\Perindo: Jaga Harga Pangan, Indonesia Harus Bangun Basis Pertanian di Daerah\

JAKARTA - Menanggapi harga cabai yang terus meroket semakin mahal, Ketua Bidang Perindustrian dan Perdagangan Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hendrik Kawilarang Lutungan menilai Pemerintah harus fokus membangun sektor pertanian.

Salah satu cara yaitu membangun Indonesia dengan memperkuat daerah-daerah dan desa sebagai basis pertanian. Termasuk juga mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

“Areal pertanian dan jumlah petani yang sedikit membuat suplai kebutuhan pokok rentan, tidak terkendali. Akibatnya harga naik turun dan cenderung mahal,” jelasnya di Jakarta.

Kebijakan Pemerintah yang tahun lalu mengeluarkan cabai dari tujuh komoditas yang diatur acuan harga dasarnya dinilai juga tidak tepat. Di Tanah Air, cabai termasuk kebutuhan pokok yang dikonsumsi masyarakat sehari-hari. Fluktuasi harga komoditas ini berimbas pada pasar yang tak stabil dan daya beli masyarakat.

“Tidak tepat, cabai harus dimasukkan,” tegas Hendrik.

Dalam jangka panjang, pembangunan infrastruktur menurutnya harus menunjang ketahanan pangan. Dengan demikian produksi pertanian yang stabil bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri sekaligus surplus untuk ekspor.

“Kita bisa contoh Tiongkok, tahun 2005 proyek infrastruktur di sana luar biasa hebat. Pengalaman pribadi saya, makanan ataupun kebutuhan pokok harganya bisa lebih murah dari Indonesia,” tandasnya.

Beberapa hari terakhir masyarakat mengeluhkan “kian pedasnya” harga cabai. Di Jakarta harga tertinggi cabai hari ini menyentuh Rp 90 ribu per kg di Pasar Johar Baru, dengan harga rata-rata Rp 51.837 per kg.

Sementara di Makassar (Sulawesi Selatan) naik tiga kali lipat, sampai Rp100 ribu per kg dari harga sebelumnya Rp35 ribu-Rp40 ribu per kg. Lonjakan paling drastis terjadi di Samarinda (Kalimantan Timur) yang mencapai Rp 200 ribu per kg.