\Di Medan, Harga Rawit Lebih 'Pedas' dari Cabai Merah\

MEDAN – Harga cabai rawit di sejumlah pasar tradisional yang ada di Medan, Sumatera Utara, mengalami lonjakan yang cukup tajam beberapa pekan terakhir. Bahkan saat ini harganya sudah menyentuh angka Rp75 ribu per kilogram.

“Sudah seminggu ini harganya (cabai rawit) mahal Rp65 ribu-Rp75 ribu per kilogram,” ujar salah satu pedagang Surya di Pasar Petisah Medan, Kamis (5/1/2017).

Hal senada juga dikatakan Ian, pedagang di Pusat Pasar Medan. Ia mengaku tingginya harga cabai rawit didorong minimnya pasokan dari sentra pertanian cabai rawit di Aceh dan kawasan pegunungan Kabupaten Karo.

“Pasokan enggak ada. Sementara permintaan tinggi. Barang dari Aceh sama dari Karo belum masuk. Mungkin karena cuaca buruk dan ada longsor kemarin di jalan menuju Karo dan Aceh,” ujar Ian.

Ian mengaku, harga cabai rawit saat ini jauh lebih tinggi dibandingkan cabai merah dan cabai hijau yang harganya cenderung stabil.

“Kita agak heran juga kenapa di daerah lain katanya cabai merah sampai Rp200 ribu. Di sini cabai merah masih Rp40 Ribu per kilogram. Kalau cabai hijau, Rp30 ribu-Rp40 ribu. Masih stabil lah itu. Malah cenderung turun kalau dibandingkan pertengahan tahun kemarin. Yang naik justru tomat. Kalau kemarin harganya cuma Rp7 ribu per kilogram, saat ini Rp17 ribu per kilogram,”tukasnya.

“Kenaikan harga ini membuat omzet kita naik turun. Apalagi saat ini daya beli masyarakat menurun. Ke depan kita juga bingung ini. Apalagi hari ini minyak naik, dan tarif listrik juga naik,” tandasnya.

Sementara itu Kepala Bidang Hortikultura Dinas Pertanian Sumut Yulizar mengatakan, kenaikan harga cabai tidak hanya terjadi di Sumut. "Hampir merata itu naik, di Jawa juga naik," katanya.

Menurutnya kenaikan itu dipicu oleh distribusi komoditi cabai yang kurang lancar. Karena dari sisi pasokan sebenarnya tidak ada masalah.

“Ini masalah distribusi. Itu kan mekanisme pasar. Kalau pasokan tidak ada masalah. Kita malah sudah melakukan upaya pengembangan kawasan tanaman cabai,”tukasnya.