\ TOP BISNIS: Target Emiten BEI Tak Berkurang hingga Harga ICP Naik \

JAKARTA - Serikat Pekerja PT PLN (Persero) (SP PLN) meminta klausul take or pay atau kewajiban membeli listrik yang diproduksi pembangkit swasta dalam kontrak jual-beli energi dievaluasi. Kewajiban tersebut dinilai merugikan perusahaan serta membuat harga listrik di dalam negeri tak kompetitif.

Meski menuai kritikan lantaran target IPO di 2016 meleset dari target, namun hal tersebut tidak membuat optimisme PT Bursa Efek Indonesia (BEI) ikut surut dan bahkan menyakini akan mampu mengejar ketertinggalan jumlah IPO di 2017 dari tahun sebelumnya. Ya, harapan dan semangat optimisme harus selalu ada dalam membangun dan mengembangkan industri pasar modal.

Harga rata-rata minyak mentah Indonesia pada bulan Desember 2016 berdasarkan perhitungan Formula ICP mencapai USD51,09 per barel, naik USD7,83 per barel dari bulan November 2016 sebesar USD43,25 per barel.

Ketiga berita tersebut, menjadi berita-berita yang banyak menarik minat para pembaca di kanal bisnis Okezone.com. Untuk itu, kembali disajikan berita-berita tersebut secara lengkap.

SP PLN Minta Klausul Take or Pay Dievaluasi

Serikat Pekerja PT PLN (Persero) (SP PLN) meminta klausul take or pay atau kewajiban membeli listrik yang diproduksi pembangkit swasta dalam kontrak jual-beli energi dievaluasi. Kewajiban tersebut dinilai merugikan perusahaan serta membuat harga listrik di dalam negeri tak kompetitif.

”Klausul take or pay ini sangat merugikan PLN dan pada akhirnya harga listrik yang diterima masyarakat juga menjadi semakin mahal,” ujar Ketua Umum SP PLN Jumadis Abda di Jakarta.

Jumadis menjelaskan, berdasarkan klausul tersebut, PLN harus menerima dan membayar listrik dari pembangkit swasta, meski misalnya kondisi di sistem terkait telah terjadi kelebihan pasokan (over supply).

Dalam kondisi kelebihan suplai, sambung dia, PLN bahkan terpaksa mengorbankan pembangkit milik sendiri yang lebih murah dengan melakukan shut down . Hal itu, kata dia, telah terjadi di sistem kelistrikan Sumatera Selatan (Sumsel), di mana PLN sejak 29 November 2016 terpaksa mematikan sebagian Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Bukit Asam yang berkapasitas 4x65 mw akibat masuknya PLTU Sumsel 5 yang berkapasitas 2x100 mw.

Padahal, harga listrik yang dihasilkan oleh PLTU Bukit Asam jauh lebih murah, sekitar Rp250- 300 per kWh, dibandingkan harga listrik dari PLTU Sumsel 5 yang sekitar Rp780 per kWh. ”Kita perkirakan, jika kondisi ini berlanjut, PLN akan mengalami kerugian sekitar Rp500 miliar per tahun,” tuturnya. S

ekjen DPP SP Pembangkitan Jawa Bali (PJB) Evian Yanuar Hadi menjelaskan, harga listrik dari pembangkit swasta lebih mahal karena selain memperhitungkan komponen biaya operasional, juga masih terdapat komponen biaya investasi di dalamnya.

Jika terus menerima listrik swasta yang lebih mahal, maka harga listrik di dalam negeri pun akan semakin tak kompetitif. ”Setiap komponen biaya listrik pada akhirnya akan dibebankan ke masyarakat sebagai harga jual listrik,” jelasnya.

Jumadis menegaskan, PLN tidak anti dengan listrik swasta. Namun, jumlah pembangkit swasta perlu dikendalikan agar sistem kelistrikan andal dan efisien.

Dia mengatakan, jika tak dikendalikan, maka akan terjadi kelebihan pasokan dalam sistem kelistrikan nasional karena ternyata pertumbuhan kebutuhan listrik tak sesuai dengan perkiraan pemerintah saat mencanangkan program pembangkit 35.000 mw. ”Kami menghitung, maksimal porsi swasta itu 20% saja dari seluruh pembangkit yang dioperasikan,” ujarnya.

Dia mengatakan, keberadaan pembangkit swasta dibutuhkan agar sistem kelistrikan nasional memiliki reserve margin yang cukup. Sebagai perbandingan, papar dia, Malaysia memiliki margin cadangan 15%, Jepang 10%, dan China 25%.

Sementara, jika program 35.000 mw tuntas dan dilanjutkan lima tahun berikutnya, Indonesia menurutnya akan memiliki margin cadangan hingga 80%. ”Karena itu, pembangkit swasta harus dikendalikan,” tegasnya.

Soal Target Emiten di 2017, Optimisme BEI Tidak Pernah Padam

Direktur Utama BEI Tito Sulistio mengatakan, target emiten baru yang melakukan penawaran saham perdana atau initial public offering (IPO) di tahun ini akan lebih baik dari tahun sebelumnya. Dia juga menjelaskan, kinerja pasar modal tak bisa dinilai hanya sehari. Meski pada saat pembukaan perdagangan awal tahunindeks harga saham gabungan (IHSG) cenderung merah,namun diperkirakan kembali ke zona hijau.

"Saya harus mengatakan bahwa jangan melihat bursa satu hari, tren lihatnya.” ungkapnya di Jakarta, kemarin.

Tito menyakini,pada sepekan ke depan IHSG akan cenderung positif. Hal itu sejalan dengan rencana BEI melakukan relaksasi margin.“Mari kita lihat tren 1-2 minggu ke depan. Sebentar lagi relaksasi margin akan keluar, nanti lihat 1-2 minggu ke depan," tuturnya.

Dia juga menambahkan, kunci perbaikan pasar modal ialah dengan menambah jumlah emiten. Tito yakin jumlah emiten tahun ini di atas 30 emiten.Kemudian dengan penguatan broker dan penambahan produk. Selain relaksasi margin, BEIjuga mendorong broker dengan adanya perusahaan pembiayaan sekuritas. Selain itu juga, BEI menambah wakil perantara pedagang efek (WPPE). Kita ingin itu, broker, double dari 2.700 menjadi 5.400," ujar dia.

Di tahun 2017, pihak BEImemproyeksikan ada peningkatan jumlah investor saham baru sekitar 20%atau setara 104 ribu orang yang memegang Single Investor Identification (SID) yang baru dari posisi saat ini sebanyak 520 ribu orang.Peningkatan investor sudah terasa di tahun lalu, sejak awal masa kampanye Yuk Nabung Saham. Paling tidak sudah ada 100 ribu investor saham baru yang bertambah di tahun ini.

Tumbuhnya jumlah investor, kata Direktur Pengembangan BEI, NickyHogan tidak bisa lepas dari peran bursa menjalankan sosialisasi dan edukasi pasar modal ke masyarakat maupun kalangan pelajar di bangku kuliah. Selain dari mahasiswa, investor saham baru tahun ini juga berasal dari karyawan emiten. Bursa dan anggota bursa (AB) bekerja sama dengan emiten untuk membuka tempat bagi karyawan emiten yang ingin membuka rekening saham."Cukup bagus juga jumlah karyawan emiten yang membuka rekening saham tahun ini,"ujar Nikcy.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Nurhaida pernah bilang,perdagangan di pasar modal di 2017 masih memiliki potensi yang cukup bagus.”Potensi kita lihat kan bagus sekali, bahwa terlepas dari kondisi global yang belum terlalu meningkat seperti yang kita harapkan. Tetapi di domestik ini kita cukup banyak yang bisa untuk mendorong memajukan market di 2017," ujarnya.

Salah satu penyebab yang dapat membuat kondisi pasar modal Indonesia lebih baik, kata Nurhaida karena adanya dana repatriasi dari program tax amnesty yang tengah digenjot pemerintah.