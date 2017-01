\ 10 Kota Tersulit di Amerika untuk Ditaklukkan Pencari Kerja \

JAKARTA – Amerika Serikat menjadi salah satu negara bagi pencari kerja. Orlando, Salt Lake City dan Atlanta, adalah deretan kota yang menjajikan. Namun, ada juga kota yang sulit untuk ditaklukkan.

Sebuah riset memaparkan 10 kota yang paling buruk untuk bekerja di Amerika, yakni:

1. Rochester, New York.

2. Tallahassee, Florida.

3. Cleveland, Ohaio.

4. Worcester, Massachusetts.

5. Oxnard, California.

6. Buffalo, New York.

7. Newark, New Jersey.

8. Bakersfield, California.

9. Fresno, California.

10. Detroit, Michigan.

Sumber data tersebut berasal dari US Census Bureau, Bureau of Labor Statistics, Federal Bureau of Investigation, US Department of Housing and Urban Development, Council for Community and Economic Research, Indeed, Center for Neighborhood Technology, ManpowerGroup, Chmura Economics & Analytics, Chegg dan riset yang dilakukan oleh WalletHub.

Metrik pertumbuhan tenaga kerja, Outlook dan Tingkat Pengangguran menjadi faktor utama dalam data WalletHub.

Menurut laporan tersebut, peluang kerja yang paling tinggi berada di Orlando, Salt Lake City dan Atlanta. Sementara untuk yang paling rendah, berada di Detroit, Fresno dan Stockton, California.

Sedangkan untuk hal pertumbuhan lapangan kerja, kota-kota peringkat tertinggi adalah di provinsi California, yakni kota Rancho Cucamonga dan Ontario. Sementara untuk pertumbuhan terendah terjadi di Irvine, California, dan Cape Coral, Florida.

Adapun Austin, Texas, Lincoln, Nebraska, dan Sioux Falls, South Dakota menjadi tempat pertama dalam kategori tingkat pengangguran terendah. Tingkat tertinggi pengangguran berada di Detroit, Fresno dan Stockton, California.