\Wall Street Catatkan Kekalahan Perdana Tahun Ini\

NEW YORK - Pasar saham Amerika Serikat (AS) ditutup melemah untuk pertama kalinya tahun ini, setelah investor mendapati laporan keuangan department store Macy and Kohl yang melaporkan penjualan liburan suram.

Pasar saham AS telah goyah selama tiga minggu terakhir setelah lonjakan yang kuat pada dari pemilu November, lantaran mengharapkan Presiden terpilih Donald Trump untuk merangsang ekonomi melalui pemotongan pajak dan belanja infrastruktur.

Indeks Dow Jones Industrial Average DJI turun 0,29% ke 19.884,52, sementara indeks S&P 500 kehilangan 0,17% menjadi 2.266,82. Sedangkan indeks Nasdaq Composite menguat 0,07% menjadi 5.480,94.

Saham Departemen Store Macy (M.N) turun 14%, sementara Kohl (KSS.N) merosot 19% setelah perusahaan mengatakan penjualan penjualan mereka semasa liburan turun lebih dari yang diharapkan.

Peringatan ini menimbulkan kekhawatiran department store lainnya, seperti Nordstrom (JWN.N) yang turun 7,9% dan J.C. Penney (JCP.N) turun 6,2%.

Sektor keuangan di indeks The S&P 500 turun 1,3% dan ditetapkan menjadi hari terburuk sejak September, ditarik rendah oleh JPMorgan (JPM.N), Wells Fargo (WFC.N) dan Bank of America (BAC.N).