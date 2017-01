\Kimia Farma Belum Berniat IPO Anak Usaha\

JAKARTA - Desakan pemerintah agar anak usaha Badan Usaha Milik Negara (BUMN) meramaikan pasar modal melalui aksi korporasi penawaran saham perdana atau initial public offering (IPO), direspons positif oleh PT Kimia Farma (Persero) Tbk (KAEF).

Hanya saja emiten farmasi plat merah ini belum berencana untuk membuat anak usahanya untuk menjadi perusahaan terbuka atau go public pada tahun ini. Hal tersebut lantaran, hingga saat ini pihak KAEF masih akan berfokus kepada proses pembentukan perusahaan induk (holding) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang digagas oleh Menteri BUMN, Rini Soemarno.

”Memang sumber pendaaan paling murah go public. Tapi pemegang saham kita di Kementerian BUMN, ygang dimana saat ini di BUMN ada holdingnisasi termasuk kita di farmasi. Sehingga fokus ke holding," kata Direktur Pengembangan Kimia Farma Pujianto, di Jakarta, kemarin.

Meski begitu, Puji tidak menutup kemungkinan, setelah proses holding BUMN selesai, perseroan akan mendorong anak usaha untuk mencari pendanaan di pasar modal melalui penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO). "Setelah ini terbentuk mungkin pendaan anak usaha go public, itu no problem. Saat ini sedang penataan holding. Tunggu saja nanti. Tapi arahnya kesana," jelasnya.

Dia mengungkapkan, anak usaha perseroan yang dinilai telah cukup siap untuk menjadi perusahaan publik yang mengelola ratisan apotek Kimia Farma di seluruh Indonesia yakni, PT Kimia Farma Apotek (KFA). "Ya memang yang paling siap Apotek ini kalo dilihat," tandasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Kimia Farma Apotek, lmam Fathorrahman juga angkat bicara terkait rencana IPO. Dia mengungkapkan bahwa pihak akan tunduk sepenuhnya kepada pemegang saham mayoritas (KAEF)."Kemungkinan go public kita tunduk sepenuhnya oleh pemegang saham yaitu holdingnya. Karena ini success story yang berawal dari masyarakat sehingga harus dinikmati oleh masyarakat," tegasnya.

Sebagai informasi, PT Kimia Farma Apotek (KFA)terus berupaya untuk mengembangkan diri terutama dalam layanan digital. Bentuk nyata yang dilakukan KFA dengan meluncurkan portal e-commercedan Go-Mart yang merupakan salah satu layanan yang ada di aplikasi Go-Jek.”Ini sudah saatnya kehadiran layanan online sudah jadi kebutuhan. Kita tahu bahwa keseharian kita HP lebih dicintai daripada istri. Ini fenomena menarik dan sudah jadi kebutuhan. Saya kira akses ini jadi kebutuhan sehingga orang tidak perlu ke apotek menyiapkan waktu dan lain-lain,"kata lmam Fathorrahman.

Di mana, E-commerce Apotek Kimia Farma dapat diakses melalui kimiafarmaapotek.co.id. Sebagai langlah awal, layanan e-commerceini menjangkau pelanggan di area Jakarta dan sekitarnya. Kerja sama dengan Go-Mart, lanjutnya, pelanggan dapat memanfaatkan smartphone-nya dan menitipkan pembelanjaan obat dan produk kesehatannya di Kimia Farma Apotek melalui fitur Go-Mart.

"Layanan ini dapat diakses pelanggan yang berada di Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Bali, dan Makassar dengan lebih dari 250 pilihan apotek Kimia Farma," jelasnya.

Menurutnya, produk dalam kedua portal digital tersebut produk yang ada seperti obat, produk over the counter(OTC) dan personal and beauty care. Dirinya menjelaskan bahwa pada saat pemesanan di Go-Mart, setiap apoteker Kimia Farma akan mengonfirmasi terlebih dahulu gejala ataupun tujuan penggunaan obat atau produk yang dipesan oleh pelanggan melalui telepon, serta memberikan konsultasi dan edukasi obat apabila diperlukan.

"Dalam setiap transaksi digital tersebut, pelanggan akan menerima produk pesanannya dalam kemasan yang tersegel dan dilengkapi Form Informasi Obat (FIO) yang berisi informasi tentang indikasi, cara, dan aturan pakai, efek samping dan informasi obat lainnya yang dituliskan oleh apoteker," paparnya.