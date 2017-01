\Saham Toyota Terjun Bebas 3% \

JAKARTA - Saham Toyota Motor Corp (7203.T) terjun bebas setelah Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan memberikan tarif besar pada produsen mobil asal Jepang ini. Pasalnya, Toyota berencana untuk membangun pabrik di Mexico untuk menjual produknya ke AS.

Trump telah berulang kali mengecam perusahaan yang membangun pabrik di luar Amerika, guna memanfaatkan biaya lebih rendah di luar negeri. Dia mengecam beberapa perusahaan mobil, termasuk perusahaan asal Amerika, Ford (F.N), yang pekan ini membatalkan rencana investasi senilai USD1,6 miliar di Mexico.

Namun, Tweetnya untuk Toyota, merupakan serangan pertama terhadap perusahaan mobil asing.

"Toyota Motor mengatakan, akan membangun pabrik Baja baru di Meksiko guna menunjang pembuatan mobil Corolla untuk AS. NO WAY! Bangun pabrik di AS atau pajak perbatasan yang besar," kata Trump seperti dilansir dari Reuters.

Saham Toyota turun lebih dari 3% dan saham Honda Motor Co (7267.T) serta Nissan Motor Co (7201.T) turun sekira 2%. Pemerintah Jepang pun berusaha meredam isu negatif tersebut.

Kepala Sekretaris Jepang Yoshihide Suga mengatakan bahwa Toyota adalah warga yang memiliki korporasi penting, sementara Menteri Perdagangan Hiroshige Seko menekankan kontribusi perusahaan Jepang untuk tenaga kerja di AS.

"Kami pikir dampak pada kinerja bisnis terbatas. Tapi sebuah penilaian lanjutan diperlukan," tutur analis senior di JP Morgan, Akira Kishimoto.

Kishimoto memperkirakan, dengan adanya pajak yang tinggi mencapai 20%, maka akan memukul laba operasional sekitar 6%. Pasalnya, Trump telah mengancam akan mengenakan tarif hingga 35% pada mobil impor dari Meksiko.

Toyota adalah salah satu dari sejumlah perusahaan yang beroperasi di Meksiko. Mereka memiliki pabrik perakitan di Baja California, tempat untuk menghasilkan truk pick-up Tacoma.