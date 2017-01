\Siap Lawan Dolar AS, Rupiah Punya 3 Benteng Pengaman\

JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terus menunjukkan penguatannya pada perdagangan di akhir pekan. Ke depan, Rupiah diproyeksi masih tahan melawan kuatnya dolar AS.

Chief Equity Startegist Deutsche Bank Heriyanto Irawan meyakini Rupiah mampu melanjutkan penguatannya. Walaupun saat ini kondisi ekonomi dunia masih penuh ketidakpastian.

“Kami melihatnya Rupiah akan tetap stabil,” ungkap Heriyanto di kantor Staf Kepresidenan, Kompleks Istana Presiden, Jumat (6/11/2017).

Dia berpendapat menguatnya Rupiah ditopang tiga pondasi kokoh. Pertama, dari sisi fundamental, Heriyanto menilai, kondisi makro ekonomi dalam negeri menjadi salah satu yang paling sehat dibandingkan negara berkembang lain.

“Kalau kondisinya tidak seperti itu, saya mungkin tidak akan rileks seperti sekarang. Posisi kita masih cukup kuat,” tambah dia.

Kemudian dari kondisi perekonomian dalam negeri, suksesnya program pengampunan pajak atau tax amnesty, menjadi salah satu indikator utama. Dia menyebut tax amnesty menjadi salah satu sentimen positif terhadap laju nilai tukar Rupiah.

“Kepercayaan investor bisa dilihat dari tax amnesty. Dibandingkan negara lain, kita paling sukses,” imbuh dia.

Yang terakhir dari tekanan eksternal pada perekonomian dunia diproyeksi akan memengaruhi arus modal asing yang masuk ke pasar keuangan dalam negeri. Hal ini membuka peluang masuknya modal ke sejumlah negara maju pun tetap ada.

“Mereka (investor) akan melihat kondisi perekonomian yang sehat. Kita juga harus akui, bahwa bunga SUN (Surat Utang Negara) kita tertinggi di seluruh dunia. Dana pun akan mencari tempat parkir yang aman,” tukasnya.

Melansir Bloomberg Dollar Index, pagi tadi Rupiah pada perdagangan Spot Exchange Rate di pasar Asia menguat 20 poin atau 0,15% ke level Rp13.346 per USD. Dalam pergerakan harian, Rupiah berada di level Rp13.331 per USD hingga Rp13.355 per USD.