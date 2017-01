\PERISKOP : Mengukur Geliat IHSG di Tahun Ayam Api\

JAKARTA - Seluruh dunia menyambut 2017 dengan penuh harapan. Segala macam hambatan pelik yang membuat roda perekonomian global terseok pun berusaha ditutupi dengan rasa optimisme yang besar.

Kita tentu belum lupa ketika perekonomian global dan nasional di 2016 tengah dalam masa penyembuhan pasca badai ekonomi yang bermuara dari beberapa titik. Seperti perlambatan ekonomi di China hingga keluarnya Inggris dari Uni Eropa. Belum lagi harga komoditas terus berada di posisi rendah terutama minyak mentah dunia.

Semuanya itu menjadi sentimen negatif bagi seluruh bursa saham dunia tak terkecuali Indonesia. Terbukti Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berada di posisi terendahnya 4.414 di pertengahan Januari 2016.

Namun perlahan perekonomian Indonesia berangsur pulih. Pertumbuhan ekonomi, inflasi yang terkendali dan nilai tukar Rupiah yang kian kokoh membawa angin segar bagi dunia investasi di Indonesia.

Apalagi ketika pemerintah jadi merealisasikan program pengampunan pajak dengan tujuan mendorong penerimaan negara serta memperkuat basis pajak. Para wajib pajak (WP) menyambut baik kemurahan hati dari pemerintah yang mau memaafkan dosa-dosa perpajakan. Terbukti periode pertama tax amnesty berjalan mulus, bahkan dianggap sebagai program tax amnesty tersukses di dunia meskipun masih menyisakan waktu 6 bulan masa periode.

Pelaku pasar juga seakan melihat sebongkah harapan besar dari tax amnesty yang dipercaya mampu mendorong perekonomian nasional. Bagaimana tidak, tujuan utama dari tax amnesty untuk membiayai proyek-proyek pembangunan infrastruktur, di samping pula menambah likuiditas dengan masuknya dana repatriasi yang selama ini betah mengendap di negara lain.

Kala itu IHSG terus meroket hingga posisi tertingginya di level 5.472 pada awal Oktober 2016. Apa lagi PT Bursa Efek Indonesia (BEI) selaku operator pasar modal turut mendorong program tersebut dengan menyediakan berbagai insentif seperti diskon biaya pencatatan saham atau listing fee hingga biaya crossing saham.

Bak bola salju, rasa optimisme itu juga semakin besar ketika Presiden Joko Widodo berhasil merayu Sri Mulyani untuk mencopot jubahnya sebagai pejabat tinggi World Bank demi menyandang status sebagai Menteri Keuangan RI.

Namun asa tersebut seperti meleleh tiba-tiba ketika Donald Trump menyandang predikat Presiden Terpilih AS. Seluruh dunia seakan tercengang pengusaha nyentrik itu bisa mengalahkan Hillary Clinton. Janji kampanye yang terbilang ekstrem memang membuat Trump diremehkan. IHSG pun ikut terkena imbasnya, dimana pada akhir November 2016 IHSG anjlok ke level 5.148.

Rencana kebijakan Trump yang ingin fokus membangun perekonomian dalam negeri AS dengan mendorong proyek infrastruktur membutuhkan dana yang besar. Oleh karena itu Trump akan berusaha menarik kembali dana-dana AS yang tersebar di dunia dengan melakukan kebijakan-kebijakan agresif. Ditambah lagi di penghujung tahun The Fed mendukung rencana itu dengan menaikan suku bunganya.

Strategi Investasi Saham di Tahun Ayam Api

Pasar modal Indonesia seakan lesu ketika mengawali perdagangan saham perdana di 2017. Tercatat IHSG dibuka turun 6,3 poin atau 0,12% ke level 5.290 dari posisi penutupan sebelumnya di posisi 5.296.

Penurunan IHSG itu juga seirama dengan kondisi bursa regional yang juga cenderung melemah di akhir 2016. Tercatat indeks Nikkei melemah 0,16% ke level 19.114. Wall Street juga menunjukkan kondisi serupa di mana indeks DJIA turun 0,29%, S&P 500 melemah 0,46% dan Nasdaq terhempas 0,9%. Meskipun pasar modal di Eropa justru menguat di akhir tahun, seperti indeks FTSE yang naik 0,32% ke level 7.142.

Namun langkah awal yang lunglai tak berarti tak mampu berlari kencang setelahnya. Pelaku pasar masih memegang rasa optimisme terhadap perekonomian di tahun ini. APBN dan kerangka ekonomi 2017 yang dibuat realistis menjadi pedoman bagi dunia investasi.

Menurut Analis Senior Binaartha Sekuritas Reza Priyambada, laju IHSG bisa saja berlari kencang tahun ini asalkan pemerintah konsisten dalam merealisasikan program pembangunan infrastruktur. Namun pengawasan yang ketat juga harus seirama demi mencegah penyelewengan dana.