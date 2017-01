\Susul Cabai Rawit, Harga Sayuran di Medan ‎Juga Naik 100%\

MEDAN - Harga cabai rawit di sejumlah pasar tradisional di Medan terpantau melonjak hingga 100% sejak beberapa hari terakhir. Saat ini cabai rawit dijual dengan harga Rp75 ribu per kilogram (kg). ‎Lebih mahal dibanding harga cabai merah dan cabai hijau yang dipasarkan dengan harga sekira Rp40 ribu per kilogram (kg).

Kenaikan harga cabai rawit ini pun diikuti oleh sejumlah komoditi pertanian lainnya, khususnya sayur mayur. Pantauan Okezone, harga sayur-mayur di sejumlah pasar tradisional yang ada di Medan, mengalami kenaikan antara 20-100%

Seperti wortel, saat ini dijual dengan harga Rp8 ribu-Rp.12 ribu per kg. Padahal sebelumnya hanya Rp6 ribu‎ per kg. Kemudian Sawi, naik dari Rp6 ribu per kg menjadi Rp8 ribu per kg.

Kemudian buncis, naik dari Rp7 ribu per kg menjadi Rp11 ribu per kg. Sedangkan bunga kol, naik dari naik dari Rp9 ribu per kg menjadi Rp13 ribu per kg.

Nana Sipahutar (36) penjual sayuran di Pusat Pasar Medan menyebutkan, kenaikan harga sayuran ini dipicu minimnya stok sayuran yang masuk ke Medan. Longsor yang terjadi di kawasan Sibolangit beberapa hari lalu disinyalir menjadi penyebab kekosongan stok tersebut.

"Barangnya (sayur) yang enggak ada. Makanya harga naik. Hari ini sudah lumayan lah, sudah ada pasokan tapi belum sebanyak biasanya,"ujar Nana‎ saat ditemui di sentra penjualan sayur-mayur, di Kompleks Pertokoan, MMTC Medan, Jumat (6/1/2017).

Hal senada juga dikatakan Bety Meliala (45), pedagang sayur di Pasar Pendidikan Medan. ‎Ia mengaku harga sayur sudah bertahan mahal sejak awal tahun baru 2017 kemarin. Kenaikan dipicu gangguan distribusi sayuran dari kawasan dataran tinggi di Kabupaten Karo, pasca longsor yang terjadi di Sibolangit.

"Dari merek (distributor) juga naik. Kata mereka sejak longsor itu, sayur terpaksa diantar lewat jalur alternatif melalui Siantar yang jaraknya lebih jauh. Jadi harga dinaikkan untuk menyesuaikan ongkos angkut. Faktor barang yang enggak banyak juga besar. Kita berbagilah sesama pedagang, biar semua bisa jualan. Biasanya kita bisa dapat stok sampai 10-15 kilogram, ini mencari 5 kilogram untuk setiap jenis sayuran pun sulit,"keluhnya.

"Kita berharap pemerintah segera mencarikan solusi lah. Sehingga harga sayuran bisa kembali normal,"tukasnya.