\ Pedagang Waspadai Merembetnya Kenaikan Harga di Pasaran \

BANJARNEGARA - Harga sejumlah sembako dan sayur di pasar tradisional Banjarnegara, Jawa Tengah. Kenaikan harga bahan pangan yang terjadi rata-rata Rp1.000 per hari.

Kenaikan harga terjadi pada jenis kentang, cabai, bawang dan kubis. Harga kentang naik dari sebelumnya Rp8.000 menjadi Rp15.000 per kilogram (kg). Cabai merah, bawang merah naik dari Rp30.000 per kg menjadi Rp45.000 per kg.

Cabai rawit naik rata-rata pada kisaran Rp10.000 per kg. Harga paling tinggi terjadi pada cabe rawit merah yang menembus angka Rp105.000 per kg, kubis naik dari Rp6.000 menjadi Rp9.000 per kg.

Kenaikan juga terjadi pada ayam potong dari Rp27.000 menjadi Rp32.000 per kg. Harga ayam kampung naik dari Rp50.000 menjadi Rp60.000 per kg.

Menurut Jamirah, salah satu pedagang, kenaikan terjadi sebagai dampak naiknya harga BBM nonsubsidi. “Dampak dari kenaikan harga adalah omzet pedagang turun hingga 50%,” ungkap Jamirah salah satu pedagang di pasar Banjarnegara.

Para pedagang berharap, kenaikan harga ini bisa dikendalikan, karena efek kenaikan bisa berimbas luas hingga melambungnya harga sejumlah kebutuhan pokok di pasaran.