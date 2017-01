\Kebutuhan Pupuk Non-Subsidi Kian Meningkat\

JAKARTA - Guna mendukung sektor pertanian Tanah Air yang menjadi salah satu pendorong perekonomian Indonesia dibutuhkan dukungan dari semua pihak. Salah satunya pasokan pupuk yang dibutuhkan petani.

PT Petrokimia Gresik (PG) mengaku berupaya dalam penyediaan pupuk komersial untuk menggarap sektor ritel. Tercatat, Petrokimia Gresik meluncurkan pupuk NPK Phonska Plus.

Terlebih lagi, potensi pasar pupuk NPK di Indonesia cukup besar dengan rata - rata pertumbuhan kebutuhan mencapai 6,53% per tahun. Selain itu, alokasi pupuk NPK bersubsidi hanya sebesar 2,5 juta ton (Permentan 130/2014 dan Permentan 60/2015).

Sedangkan kebutuhan pupuk NPK untuk sektor pangan, hortikultura, dan perkebunan rakyat mencapai 6,6 juta ton per tahun.

"Adanya selisih atau gap inilah yang dimanfaatkan oleh PG dengan menyediakan pupuk NPK non - subsidi berkualitas dengan harga tetap terjangkau bagi petani," kata Direktur Utama PG Nugroho Christijanto dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (6/1/2017).

Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (PI) Aas Asikin Idat mengapresiasi upaya PT Petrokimia Gresik (PG) berupaya dalam penyediaan pupuk komersial untuk menggarap sektor retail.

Hingga saat ini, lanjut Aas, total pemesanan NPK Phonska Plus telah mencapai lebih dari 15.000 ton dari berbagai wilayah di Indonesia.

"Sejak pertama kali diluncurkan di Denpasar dan Yogyakarta pada November 2016, NPK Phonska Plus mendapat antusiasme dan perhatian cukup tinggi dari distributor PG,” ujar Aas.

Lebih lanjut Direktur Utama PG Nugroho Christijanto menyatakan, peluncuran NPK Phonska Plus merupakan jawaban atas hasil riset International Fertilizer Association (IFA) yang menyebutkan bahwa sebesar 50% kondisi lahan pertanian dunia mengalami defisiensi unsur hara mikro Zink (Zn) yang cukup signifikan.

Peta defisiensi Zink menunjukkan bahwa Indonesia termasuk wilayah dengan defisiensi terparah. Selain pada tanah IFA juga menyebutkan bahwa sepertiga populasi dunia atau sekira 2 miliar manusia juga mengalami defisiensi nutrisi Zink pada tubuh.

Adapun kebutuhan nutrisi Zink pada manusia utamanya berasal dari asupan pangan. Oleh karena itu, perlu adanya upaya penambahan unsur hara mikro Zink pada lahan pertanian.

"Oleh karena itu kami meluncurkan NPK Phonska Plus dengan menambahkan unsur hara mikro Zink di dalamnya dan hal ini juga lah yang membedakan NPK Phonska Plus dengan NPK Phonska bersubsidi biasa,” sambungnya.

Dari segi fisik, lanjut dirinya mengatakan, NPK Phonska Plus dikemas dalam kantong dengan berat bersih 25 kilogram, berbentuk granul, berwarna putih, dan bersifat higroskopis (mudah larut dalam air). Dari segi kandungan, NPK Phonska Plus mengandung unsur hara makro lengkap seperti Nitrogen (N), Fosfor (P2O5), dan Kalium (K2O) dengan kadar masing-masing 15%. Selain itu juga terdapat unsur hara mikro seperti Sulfur (S) 9% dan Zink sebesar 2.000 part per million (ppm).

"Kami ingin menawarkan solusi terhadap masalah defisiensi Zink pada lahan pertanian, sekaligus menawarkan pupuk NPK non - subsidi dengan kualitas yang lebih baik namun tetap dengan harga terjangkau,” ujarnya.

Oleh karena itu, untuk menjawab permasalahan defisiensi Zink pada lahan pertanian dan manusia, Dirut PG Nugroho Christijanto menyatakan bahwa pihaknya akan mulai gencar mengampanyekan pentingnya unsur hara mikro Zink, sekaligus menyosialisasikan manfaat dan keunggulan NPK Phonska Plus pada tahun ini.

"Kami akan sosialisasikan kepada petani mengenai pentingnya Zink pada lahan pertanian dan manusia. Sehingga kita tidak sekedar fokus pada unsur hara makro saja, tetapi unsur hara mikro juga penting untuk diperhatikan,” ujarnya.