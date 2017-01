\Pengembang Mulai Kembangkan Hunian Konsep Townhouse bagi Ekspatriat\

JAKARTA - Kawasan Selatan Jakarta memang masih menjadi favorit para ekspatriat. Namun, para pengembang saat ini memilih untuk mulai mengembangkan hunian dengan konsep townhouse.

Berdasarkan riset Colliers International Indonesia, Jakarta, Jumat (6/1/2017), para pengembang mulai mengembangkan hunian dengan konsep townhouse lantaran ketersediaan lahan di kawasan Selatan Jakarta semakin terbatas. Adapun kawasan-kawasan tersebut antara lain Kemang, Cilandak, dan Cipete.

Jenis pengembangan hunian dengan konsep townhouse juga menunjukkan perlambatan. Sepanjang 2016 ada 20 unit yang sudah dibangun.

Townhouse terbaru ada yang menyediakan empat kamar tidur dengan luas 300 m2 hingga 700 m2, dilengkapi furnitur dan kolam renang.

Untuk townhouse seluas 300-350 m2 yang terdiri dari tiga kamar tidur, harga rata-rata yang ditawarkan adalah USD2.500-USD3.000 atau Rp33,4 juta-Rp40,1 juta (mengacu kurs Rp13.360 per USD) per bulannya. Sedangkan hunian 400-700 m2 dengan empat kamar tidur dipatok USD3.800 atau Rp50,77 juta dan USD5.000 atau Rp66,8 juta per bulan.

(dhe)