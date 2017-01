\Atasi Harga Cabai Rantai Pasokan Harus Ditata Ulang\

JAKARTA – Kenaikan harga komoditas pangan, khususnya cabai, akhir-akhir ini akibat rantai pasokan yang kurang terkendali.

Jika pemerintah mampu mengantisipasi dengan baik, kelangkaan pasokan yang berakibat tingginya harga bisa terdeteksi sejak awal. Wakil Ketua Komisi IV DPR Daniel Johan meminta pemerintah dapat membereskan rantai pasokan mulai dari petani hingga konsumen. Pemerintah juga harus membuat perencanaan baik yang disinkronkan antara siklus musim tanam dan siklus kebutuhan permintaan konsumen sehingga mencapai titik harga yang optimal baik untuk petani maupun konsumen.

“Jangan seperti sekarang saat musim panen harga anjlok sehingga petani menangis, giliran tidak panen harga melonjak buat konsumen tercekik,” katanya. Bila perencanaan sudah matang, yang juga penting adalah memperbaiki rantai pemasaran. Dia berharap ada penghapusan distorsi pasar yang hanya menguntungkan tengkulak dan pedagang besar. Dari pantauan di sejumlah pasar di Jakarta dan beberapa daerah di Jawa kemarin, harga cabai rawit masih tinggi, menembus Rp100.000. Ini membuat sejumlah pedagang kesulitan dalam menjualnya.

Sementara sejumlah pengguna seperti pemilik restoran dan warung makan juga dihadapkan pilihan sulit di tengah kenaikan harga cabai yang di luar kewajaran ini. Berdasarkan data dari Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok(SP2KP) Kemendag, harga rata-rata nasional cabai merah besar sudah mengalami penurunan menjadi Rp37.000 per kilogram.

Sementara harga cabai rawit merah berkisar Rp100.000- Rp120.000 per kilogram. Di pasar tradisional Waisai Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat, selama sepekan terakhir harga cabai rawit naik hingga menyentuh harga Rp200.000 per kilogram. Harga tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp140.000 dari harga sebelumnya Rp60.000 per kilogram. Sementara di pasar tradisional Temangggung, Jawa Tengah, harga cabai rawit juga melambung. Dari sebelumnya pekan lalu Rp80.000 per kilogram, menjadi Rp100.000 per kilogram.

Kenaikan tersebut karena pasokan yang berkurang dari daerah penghasil. Kementerian Pertanian menyatakan, kenaikan harga cabai tersebut disebabkan para petani cabai yang enggan memanen hasil produksi akibat curah hujan tinggi. Dengan curah hujan yang tinggi, cabai hasil panen tersebut lebih cepat busuk. Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) Abdullah Mansuri mengatakan, akibat kenaikan harga komoditas tersebut, daya beli masyarakat juga mengalami penurunan jika dibandingkan dengan kondisi normal. Kenaikan tersebut disebabkan kurangnya pasokan dari daerah penghasil.

“Pasokan berkurang 50% dari angka normal, sementara daya beli masyarakat turun hingga 40%. Kenaikan terjadi hampir di semua daerah, bahkan Jawa Barat yang merupakan daerah penghasil juga mengalami kenaikan cukup tajam,” kata Abdullah. Sementara itu, Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah menugaskan Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) Persero untuk mendistribusikan komoditas cabai dari daerah penghasil guna menekan harga komoditas tersebut.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Oke Nurwan mengatakan, pasokan cabai antara lain akan didatangkan dari sejumlah wilayah di Sulawesi seperti dari Gorontalo dan Makassar untuk memasok kebutuhan di wilayah Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Berdasarkan informasi hingga kemarin, tercatat kurang-lebih sebanyak 900-1.000 kilogram cabai akan dipasok dari Sulawesi untuk beberapa wilayah di Indonesia.

Penugasan Kementerian Perdagangan kepada PPI tersebut untuk cabai merah terhitung sudah berlangsung selama satu bulan, sementara untuk cabai rawit baru pekan ini. Hutomo, 41, pemilik warung lele goreng di Jalan Pantura Sayung, Demak, Jawa Tengah, mengaku kenaikan harga cabai menjadi masalah tersendiri baginya. Untuk menyiasati itu, dia mengurangi tingkat kepedasan dengan tanpa menaikkan harga jual. “Kalau warung makan penyet wajib menyediakan sambal. Ibaratnya, kami itu menjual sambal,” ujarnya.

Nur Hamidah, seorang pedagang di Pasar Bintoro Demak, mengaku kenaikan harga cabai akibat minim hasil panen yang dipengaruhi musim hujan. “Ya, karena stok minim dan musim hujan membuat cabai mudah membusuk,” tandasnya Di Jawa Barat, Gubernur Ahmad Herywan akan meniru program pemerintah pusat untuk menggalakan gerakan menanam cabai di masyarakat. Gerakan itu dilakukan sebagai upaya untuk mengantisipasi semakin melonjaknya harga cabai, terutama cabai rawit di pasaran.

“Fenomena pangan sangat mencengangkan dan mendesak muncul dari cabai. Tapi, untungnya cabai bukan bahan pangan pokok, tapi tetap harus ditangani. Untuk itu, mari kita gencarkan gerakan tanam cabai,” kata dia. (kmj)