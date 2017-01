\Asuransi Pertanian Gagal Karena Takhayul\

TULUNGAGUNG – Suburnya anggapan atau stigma ikut asuransi pertanian akan mendatangkan bencana gagal panen mengakibatkan program asuransi usaha petani padi (AUTP) di Kabupaten Tulungagung gagal memenuhi target.

Dari luas lahan pertanian 3.717 hektare, Dinas Pertanian Kabupaten Tulungagung hanya mampu merangkul 2.218 hektare atau cuma 60%. “Stigma itu membuat program AUTP di Tulungagung tidak memenuhi target,” ujar Kepala Seksi Pembiayaan dan Permodalan Dinas Pertanian Tulungagung Triwidiyo Agus Basuki kemarin. Logika “primitif” bahwa asuransi sama halnya mengundang pagebluk gagal panen masih menjajah alam pikiran sebagian besar kaum agraris di Tulungagung.

Logika takhayul itu muncul setelah memahami pola kerja asuransi bahwa ganti rugi atau klaim baru muncul setelah terjadi bencana. Akibatnya, mereka takut mendaftar sebagai nasabah AUTP. Mereka tidak tertarik iming-iming cukup membayar premi asuransi Rp36.000 per hektare dan selama satu musim tanam, mereka akan mendapat bantuan Rp6 juta per hektare jika terjadi bencana gagal panen. Subsidi pemerintah untuk premi asuransi sebesar Rp180.000 per hektare itu sebesar 80%.

“Terkait masalah stigma ini, kita terus melakukan sosialisasi ke masyarakat petani, mulai tingkat kecamatan hingga desa-desa,” kata Agus Basuki. Selain logika takhayul, ketidakmengertian petani juga menjadi salah satu faktor penyebab program AUTP belum berjalan maksimal. Harapannya, jumlah petani yang menjadi nasabah asuransi akan meningkat pada 2017 ini. Agus Basuki mengatakan, pada 2016 tidak ada satu pun petani nasabah AUTP yang mengajukan klaim kerugian.

Sebab, meski terjadi anomali cuaca, faktanya tidak ada petani yang sampai mengalami bencana gagal panen. “Alhamdulillah pada 2016 tidak ada petani yang mengajukan klaim. Artinya, kasus gagal panen tidak terjadi,” pungkasnya. Menanggapi hal ini, aktivis Pusat Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Imam Maruf menduga ada pola komunikasi pihak pemerintah dengan kelompok petani tertentu, khususnya berusia tua yang kurang pas.

Akibatnya, tidak sedikit kaum agraris yang menolak asuransi dan memilih meyakini pikiran lamanya. Di sisi lain, banyaknya peristiwa politik yang merugikan kelompok marjinal juga memengaruhi sikap petani terhadap pemerintah. Tidak sedikit petani yang menaruh curiga atau berpikiran negatif terhadap setiap program yang dikeluarkan negara. “Jika ini tidak dibenahi dengan baik, program yang sebenarnya bertujuan baik tidak akan bisa berjalan maksimal,” ujarnya. (kmj)