\Mekanisme Penyaluran PNBP ke Kas Negara Harus Diubah\

JAKARTA - Kenaikan tarif kepengurusan surat-surat kendaraan yang merupakan termasuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) telah berlaku. Namun mekanisme pungutan biaya hingga masuk ke kas negara disarankan juga harus diubah.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengusulkan agar uang hasil pungutan PNBP dari kementerian/lembaga (K/L) langsung masuk ke kas ngara. Sementara selama ini tertampung dulu di kas masing-masing K/L sebelum diserahkan ke kas negara.

"Nah yang PNBP ini yang bermasalah. PNBP ini kan pemungutannya diserahkan ke masing-masing (K/L) dan masing-masing institusi gitu kan," kata Peneliti kepada Okezone, Minggu (8/1/2017).

Menurutnya mekanisme yang diterapkan selama ini keliru dan perlu dibenahi. Hal itu agar meminimalisir adanya potensi penyelewengan anggaran.

"Yang sifatnya pelayanan publik, apalagi pelayanan dasar, ini mestinya mekanismenya nggak demikian. Nah ini yang ke depan mesti disiplinkan," tambahnya.

Dia juga memandang, harus ada suatu lembaga yang mengatur pemungutan PNBP. Sehingga dana yang diterima dapat terkonsentrasi pada satu lembaga. Dia pun mengatakan bahwa itu merupakan tugas Kementerian keuangan.

"Itu harus ada lembaga yang mengatur, memanage dan mengelola itu. Itu kan fungsinya Kementerian keuangan (Kemenkeu) dan apapun yang berhubungan dengan keuangan negara mestinya Menteri Keuangan, instrumennya di sana," jelas Enny. (dng)