\Kenaikan Tarif STNK Cs Berpotensi Ganggu Perekonomian\

JAKARTA - Naiknya biaya kepengurusan surat kendaraan bermotor diharapkan tidak memberikan dampak negatif terhadap perekonomian. Sebab kenaikannya terhitung besar dan ada unsur ketidakjelasan.

Untuk itu, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengingatkan, agar kenaikan biaya itu diperhitungkan dengan tepat. Sebab jika tidak akan menimbulkan efek negatif terhadap perekonomian.

"Nah yang harus mengalkulasi dan mensimulasi bahwa bagaimana pungutan ataupun juga dana yang dipungut dari masyarakat tidak berdampak negatif terhadap ekonomi," katanya kepada Okezone, Minggu (8/1/2017).

Menurut Enny alasan kebijakan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) itu tidak jelas. Terlihat dari sikap pemerintah yang saling melempar bola.

Kendati begitu diharapkan kenaikan tarif biaya kepengurusan STNK dan kawan-kawan itu bisa diimbangi dengan kenaikan kualitas pelayanannya. (dng)