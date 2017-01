\Menangguk Rupiah dari Wisatawan\

YOGYAKARTA – Libur Natal dan Tahun Baru telah usai, sejumlah catatan moncer industri pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berhasil ditorehkan. Tingkat kunjungan pariwisata di sejumlah obyek wisata membeludak. Sejumlah daerah tingkat dua berhasil menggapai target pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pariwisata, bahkan melampauinya.

Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Bantul ataupun Kabupaten Sleman mampu menangguk untung yang cukup besar dari pariwisata. PAD mereka dari sektor ini mampu melampaui dari target yang telah ditetapkan sebelumnya. Beberapa destinasi baru yang ada di kabupaten memang menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan.

Kabupaten Bantul pada awal 2016, sebenarnya mereka hanya menargetkan pendapatan dari retribusi objek wisata sekitar Rp11,2 miliar. Namun pada akhir 2016, catatan mereka cukup bagus karena retribusi wisata dari penjualan tiket masuk mencapai Rp12,74 miliar. Kabupaten Gunungkidul justru menjadi daerah dengan pendapatan retribusi pariwisata terbanyak dibanding dengan tiga kabupaten lainnya.

Dari target yang mereka tetapkan pada awal tahun sebesar Rp22 miliar, ternyata mereka mampu melampauinya. Kontribusi penjualan tiket masuk (retribusi objek wisata) Kabupaten Gunungkidul mampu melebihi angka Rp23 miliar. Sementara Kabupaten Sleman juga mencatatkan pendapatan yang cukup bagus dari sektor pariwisata.

Pada 2016, mereka mampu menangguk pemasukan sebanyak Rp5,82 miliar dari retribusi objek wisata. Padahal, pada awal tahun mereka hanya menargetkan sekitar Rp4,87 miliar. Kulonprogo menjadi wilayah yang tidak mampu menggapai target pendapatan dari retribusi penjualan tiket masuk objek wisata.

Pada awal 2016, sebenarnya antara legislatif dan eksekutif telah menetapkan target bersama dari sektor pariwisata sebesar Rp2,7 miliar. Namun ternyata, realisasinya masih di bawah target Rp2,6 miliar. Kepala Bidang Pajak Kota Yogyakarta Tugiyarto mengaku tidak bisa menyebutkan spesifik berapa pendapatan asli daerah dari retribusi pariwisata. Sebab, dalam komponen pemasukan dari Kota Yogyakarta hanya pajak dan retribusi.“Retribusi tidak ada yang spesifik pariwisata. Adanya retribusi kesehatan, parkir, pasar, dan pemakaman,” ujar Tugiyarto.

Aksi Oknum Naikkan Tarif Coreng Citra DIY

Ketua Asociation of the Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) DIY Udi Sudiyanto berpesan, meskipun catatan bagus sudah berhasil ditorehkan industri pariwisata di DIY, tapi ada sejumlah hal yang harus dibenahi. Sebab, ada sejumlah “insiden” yang mencoreng catatan bagus dari industri pariwisata di DIY.

Seperti yang ramai diperbincangkan di media sosial, beberapa oknum yang notabene justru pengelola destinasi wisata justru mencoreng iklim pariwisata di DIY yang sudah bagus. Oknum-oknum tersebut telah merusak citra pariwisata di DIY dengan menerapkan tarif yang jauh di atas dari harga normal. “Nuthuk, tampaknya masih menjadi hal yang harus dipecahkan bersama,” ujar Udi.