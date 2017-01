\Mekanisme Kebijakan Biaya STNK Dinilai Simpang Siur\

JAKARTA - Melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB), biaya kepengurusan surat-surat kendaraan telah resmi naik. Namun mekanisme pengambilan kebijakan tersebut dinilai simpang siur.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati memandang alasan dari keputusan tersebut tidak jelas. Terbukti dari sikap Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mengaku tidak mengetahui tentang formulasinya. Padahal PNBP seharusnya mejadi tugas dari kementerian yang dipimpinnya.

"Bagaimana mekanisme penentuan kebijakan itu, ini kan simpang siur. Katanya Menteri Keuangan (Sri Mulyani) saja juga nggak mengerti formulasinya," ungkapnya.

Padahal, lanjut Enny, kenaikan biaya tersebut akan menjadi beban bagi masyarakat. Semestinya ada mekanisme yang jelas terkait kebijakan pemerintah dalam menaikan biaya pengurusan surat kendaraan.

"Nah menurut saya ini kan semua pungutan yang berasal dari masyarakat, apakah itu pajak, apakah itu non pajak ,dan sebaginya, itu buat masyarakat itu sama, sama-sama dana yang harus dikeluarkan, itu kan artinya menjadi beban," tambah Enny. (dng)