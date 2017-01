\Tak Ada Perubahan Selama 7 Tahun, Bukan Alasan Biaya STNK Naik\

JAKARTA - Salah satu alasan kenaikan tarif kepengurusan surat-surat kendaraan, lantaran sudah bertahun-bertahun biaya yang masuk ke dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PBNP) itu tidak disesuaikan. Dengan begitu diharapkan pelayanan publik akan meningkat.

Namun menurut Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati, hal itu tidak bisa menjadi alasan yangtepat bagi pemerintah untuk mengambil kepurusan itu.

"Jadi tidak ada alasan ini sudah lama misalnya 5-6 tahun tidak alami kenaikan. Bukan gitu caranya," katanya kepada Okezone, Minggu (8/1/2017).

Menurut Enny, pelayanan terkait pengurusan surat kendaran bermotor merupakan tugas Kementerian dan Lembaga terkait dalam hal ini Kepolisian. Sehingga pelayanan seharusnya tidak terpengaruh atas biaya yang dikenakan.

"Ini kan kebutuhan dasar yang dibutuhkan masyarakat. Jadi ini memang peran pemeritah untuk menyediakan itu gitu. Nah timbal baliknya memang masyarakat harus membayar untuk itu, memberikan kontribusi untuk itu," tegasnya. (dng)