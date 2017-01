\Anak Muda di Amerika Enggan Punya Rumah Sendiri\

JAKARTA - Sebuah riset paling anyar terkait generasi milenial menjelaskan bahwa dewasa muda zaman sekarang lebih memilih punya pengalaman dibandingkan dengan punya rumah.

Hasil itu terungkap dari survei yang dilakukan Airbnb terhadap sekitar 1.000 dewasa muda. Mereka berusia 18 hingga 35 tahun di Amerika Serikat, Inggris, dan Tiongkok.

Para responden dari tiga negara tersebut diwawancarai dalam rentang waktu antara 27 September hingga 12 Oktober 2016.

Generasi milenial ini sebuah kelompok demografik setelah Generasi X. Belum ada yang memastikan kapan generasi ini dimulai atau berakhir.

Ahli riset dan pakar demografi biasanya menentukan kelahiran generasi ini pada era 1980-an hingga akhir 1990-an dan awal 2000-an.

Airbnb sendiri adalah laman marketplace untuk homestay yang memasarkan huniannya. Juga pelanggan yang ingin menyewa properti yakni rumah, apartemen, atau vila dalam jangka waktu singkat.

Airbnb berdiri pada 2008. Perusahaan ini bersifat privat dan berkantor pusat di San Francisco, Amerika Serikat.

Pada Oktober 2016, Airbnb memiliki daftar 2 juta properti yang tersebar di 34 ribu kota dan 191 negara.

Buat generasi sebelumnya, sepertinya pilihan hanya berupa tumbuh menjadi orang dewasa, punya pekerjaan, dan kemudian mempunyai rumah.

Akan tetapi, bagi generasi milenial, mereka lebih memilih menghabiskan waktu dan uang untuk berkeliling dunia dibandingkan membeli properti.

Para respoden di Amerika Serikat, Inggris, dan Tiongkok menempatkan plesir di posisi teratas dan lebih penting dibandingkan mempunyai rumah.

Generasi milenial memang dikenal orang yang doyan sosialisasi. Mereka adalah generasi yang saling terhubung dan selalu mencari peluang untuk menambah wawasan.

Membeli rumah sepertinya bukan menjadi bagian dari identitas generasi milenial, lantaran 70 persen generasi milenial yang menjadi responden survei ini mengungkapkan, wisata memang bagian tidak terpisahkan dari diri mereka.

By the way, soal kepemilikan rumah ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan apa yang pernah dilaporkan dalam sebuah riset yang dirilis oleh White House (Gedung Putih) pada 2014.

Generasi milenial Amerika Serikat tidak terlalu ingin memiliki rumah dibandingkan mereka yang berusia yang sama, pada generasi sebelumnya.

Ada kemungkinan bahwa kepemilikan rumah oleh generasi milenial AS yang berusia 18 hingga 34 tahun ini menurun tajam untuk pertama kalinya sejak 1980.