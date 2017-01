\Rupiah Rp13.362, Menguat Seiring Naiknya Cadangan Devisa \

JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) ditutup bergerak mixed, seiring dengan kenaikan cadangan devisa Indonesia. Bank Indonesia (BI) mencatat cadangan devisa Indonesia baru mencapai USD116 miliar.

Melansir Yahoofinance, Rupiah pada perdagangan hari ini tercatat melemah 2 poin atau Rp13.360 per USD. Adapun pergerakan harian Rupiah, berada di kisaran Rp13.328 per USD hingga Rp13.393 per USD.

Sementara Bloomberg Dollar Index mencatat Rupiah pada kurs spot exchange rate di pasar Asia menguat 9 poin ke Rp13.362 per USD. Bloomberg mencatat, pergerakan harian Rupiah berada di kisaran Rp13.353-Rp13.399 per USD.

Sedangkan BI dalam kurs Jakarta Interspot Dollar Exchange (Jisdor) tercatat menguat 38 poin. Dalam kurs hariannya, Rupiah berada pada angka Rp13.385 per USD dari sebelumnya Rp13.347 per USD.

Adapun kurs jual yang ditawarkan oleh BI, berada di angka Rp13.452 per USD. Sementara untuk kurs beli, berada di angka Rp13.318 per USD.

Sekadar informasi, Bank Indonesia (BI) mencatatkan adanya kenaikan cadangan devisa pada akhir tahun lalu. Tercatat, cadangan devisa Indonesia pada 2016 mencapai USD116,4 miliar.