\Stok Langka, Harga Emas Antam Anjlok Jadi Rp552.000\

JAKARTA - Harga emas yang dijual PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (Antam)di Butik Gedung Antam Jakarta mengalami penurunan cukup dalam pada hari ini. Tercatat, harga emas Antam turun Rp38.000 per gram menjadi Rp552.000 dari harga sebelumnya Rp590.000 per gram.

Melansir Logammulia, Senin (9/1/2017), meskipun mengalami penurunan cukup dalam, namun banyak stok yang tidak tersedia seperti ukuran 1 gram, 2 gram, 2,5 gram, 5 gram, 10 gram, 50 gram, 100 gram, 250 gram dan 500 gram. Kemudian, hari ini harga pembelian kembali (buy back) juga tidak tertulis seperti sebelumnya.

Harga emas 2 gram dibanderol Rp1.064.000 atau Rp532.000 per gram. Emas ukuran 2,5 gram dijual Rp1.320.000 per bar, dengan harga per gram Rp528.000.

Emas 3 gram dihargai Rp1.578.000 per bar, dengan harga per gram Rp526.000. Harga emas ukuran 4 gram dijual Rp2.092.000 per bar, dengan harga per gram Rp523.000. Emas 5 gram dibanderol Rp2.615.000 per bar atau Rp523.000 per gram.

Emas 10 gram dijual Rp5.155.000 per bar atau Rp515.500 per gram. Untuk emas 25 gram dijual Rp12.750.000 atau Rp510.000 per gram. Emas 50 gram Rp25.350.000 per bar atau Rp507.000 per gram. Sementara emas ukuran 100 gram dibanderol Rp50.525.000 per bar atau Rp505.250 per gram.

Emas 250 gram Rp125.925.000 atau Rp503.700 per gram. Emas ukuran 500 gram dijual Rp251.475.000 atau Rp502.950 per gram. Sementara itu, harga emas bercorak batik 10 gram dibanderol Rp5.605.000 dengan harga per gram Rp560.500. Kemudian ukuran 20 gram, dijual Rp10.790.000 dengan harga per gram Rp539.500.