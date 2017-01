\Harga Emas Antam Mendadak Naik Jadi Rp592.000\

JAKARTA – Harga emas PT Antam mendadak berubah naik menjadi Rp592.000. Padahal, pagi tadi sekira pukul 08.40 WIB, harga emas Antam anjlok hingga Rp552.000.

Melansir Logammulia, Senin (9/1/2016), harga emas 1 gram dipatok Rp592.000 per bar dengan harga pembelian kembali (buyback) Rp502.000. Kemudian emas 2 gram Rp1.144.000 per bar.

Emas ukuran 2,5 gram dijual Rp1.420.000 per bar, emas 3 gram dihargai Rp1.698.000 per bar.

Kemudian, harga emas ukuran 4 gram dijual Rp2.252.000 per bar, emas 5 gram dibanderol Rp2.815.000 per bar. Untuk emas 10 gram dijual Rp5.555.000 per bar dan emas 25 gram dijual Rp13.750.000.

Sementara itu, emas 50 gram Rp27.350.000 per bar, emas ukuran 100 gram dibanderol Rp54.525.000 per bar. Untuk emas 250 gram Rp135.925.000 per bar dan emas ukuran 500 gram dijual Rp271.475.000 per bar.

Sementara itu, harga emas bercorak batik 10 gram dibanderol Rp6.005.000 dan ukuran 20 gram, dijual Rp11.590.000.