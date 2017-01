\Investasi Hulu Migas Ditargetkan USD13 Miliar\

JAKARTA – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) memproyeksikan investasi hulu minyak dan gas bumi tahun ini mencapai USD13 miliar, naik 7% dari prognosa 2016 USD12,015 miliar.

Kepala Bagian Hubungan Masyarakat SKK Migas Taslim Yunus menjelaskan, investasi terbesar diperoleh melalui kegiatan produksi yang berkontribusi sebesar 75% dari total investasi. Sedangkan kontribusi terbesar lainnya diperoleh dari kegiatan pengembangan ditaksir menyumbang 10% dari target investasi.

”Kontribusi lain yaitu dari kegiatan administrasi menyumbang 8% serta terakhir eksplorasi menyumbang 7%,” kata dia di Jakarta kemarin. Menurut dia, target investasi hulu migas didasarkan atas kesepakatan bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).

SKK Migas bersama KKKS menyepakati beberapa program kerja pada wilayah kerja eksploitasi yakni pemboran 223 sumur pengembangan baru, lebih rendah dari yang diusulkan oleh KKKS sebanyak 245 sumur, serta pengeboran pada sumur eksploitasi sebanyak 25 sumur, lebih rendah dari usulan KKKS sebanyak 35 sumur.

Sementara kegiatan perbaikan (work over ) dan pemeliharaan sumur masing-masing sebanyak 860 sumur serta 57.512 sumur. Adapun kegiatan survei seismik 3D pada tahun ini disepakati 2.795 km2, angka ini lebih tinggi dari usulan KKKS yakni 1.747 km2. Dia mengatakan, hingga November 2016 realisasi investasi di bidang hulu migas masih berada di angka USD10,43 miliar.

Angka tersebut ditopang dari kegiatan produksi sebesar USD7,814 miliar, kegiatan pengembangan sumur USD1,043 miliar, kegiatan administrasi USD839 juta, dan kegiatan eksplorasi senilai USD732 juta. Rendahnya realisasi investasi disebabkan jumlah beberapa kegiatan yang dilakukan belum sesuai rencana.

Adapun rinciannya adalah realisasi pemboran sumur eksplorasi tercatat baru 43 unit dari target 67 unit ”Hingga akhir 2016, (realisasi) investasi bisa mencapai USD12,015 miliar,” katanya. Di sisi lain, Taslim juga menyebutkan, produksi minyak dan gas siap jual (lifting ) 2016 melampaui target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016.

Lifting minyak 2016 telah mencapai 820.300 barel per hari (bph), lebih tinggi dari target APBN-P 2016 sebesar 820.000 bph. Sedangkan lifting gas mencapai 1.181,5 juta barel, setara minyak per hari atau 2% lebih tinggi dari target sebesar 1.150 juta barel setara minyak per hari.

Salah satu kontribusi terbesar lifting minyak berasal dari Lapangan Banyu Urip, Blok Cepu. Sedangkan kontribusi besar lain dari Blok Rokan, Pertamina EP, Mahakam, dan Offshore Northwest Java (ONWJ). Sedangkan lima kontributor terbesar untuk gas adalah Blok Mahakam, Berau, Pertamina EP, Corridor, dan Senoro-Toili.

Produksi tersebut berasal dari 67 wilayah kerja migas yang sudah berproduksi. Sebagian besar lapangan migas pada wilayah-wilayah kerja tersebut sudah dikategorikan sebagai lapangan tua dengan produksi yang terus menurun secara alamiah.

Adapun KKKS yang mengerjakan wilayah kerja ini melakukan tiga program utama untuk menekan laju penurunan produksi alamiah di antaranya pemboran sumur pengembangan, kerja ulang, dan perawatan sumur (well service ).

Untuk kegiatan eksplorasi, dari Januari sampai November 2016, kontraktor telah melakukan10surveiseismik, 11 survei nonseismik, 36 pengeboran sumur eksplorasi, dantiga reentry sumur eksplorasi. Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi sebelumnya juga mengatakan optimismenya melampaui target lifting tahun ini sebesar 815.000 bph. SKK Migas menargetkan lifting minyak pada tahun ini mencapai 825.000 bph.

Adapun target 825.000 bph ditetapkan oleh internal SKK Migas dengan Kementerian ESDM. Berdasarkan kesepakatan pemerintah dengan DPR Komisi VII, target lifting minyak dalam APBN 2017 sebesar 815.000 bph, sedangkan lifting gas ditetapkan sebesar 1.150 juta, setara minyak per hari (BOEPD).

”Kami ditawari mau menekan pengembalian biaya operasi hulu migas atau menaikkan lifting. Saya pilih menaikkan lifting. Tidak mudah, tetapi harus dicoba,” katanya.