\Pemerintah Siapkan Reformasi Pajak\

JAKARTA- Pemerintah menyiapkan serangkaian reformasi perpajakan pasca-program amnesti berakhir pada 31 Maret 2017.

Hal tersebut dinilai penting untuk memastikan penerimaan negara dan tingkat kepatuhan wajib pajak (WP) tidak merosot pasca-amnesti. Direktur Perpajakan Internasional Direktorat Jenderal Pajak John Hutagaol mengatakan, mulai tahun ini setidaknya pemerintah akan melakukan reformasi yang meliputi reformasi administrasi, reformasi kebijakan, dan pertukaran data otomatis (automatic exchange of information/ AEOI) dengan negara lain untuk kepentingan pajak.

”Dalam reformasi administrasi, kita sudah membentuk tim reformasi pajak untuk meningkatkan kapasitas dan kinerja Direktorat Jenderal Pajak,” kata John di Jakarta kemarin. Selain itu, lanjut John, pemerintah juga akan menggunakan teknologi informasi secara masif dalam memungut pajak. Basis data WP yang mengikuti program amnesti pajak disebutnya juga menjadi modal penting bagi otoritas pajak.

Untuk reformasi kebijakan, pemerintah akan melakukan perubahan aturan perpajakan di tingkat undang-undang (UU) bersama DPR. Beberapa UU yang akan diubah adalah UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), UU Pajak Penghasilan (PPh), UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN), UU Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta UU Bea dan Meterai. John mengatakan, aturan perpajakan tersebut perlu diubah untuk mendukung rencana penerapan AEOI di Tanah Air yang akan dimulai 2018.

Sebagai salah satu negara anggota G-20, kata John, Indonesia selama ini terlibat aktif dalam persiapan penerapan AEOI di tingkat internasional. ”Kalau tidak ikut, nanti bisa dikucilkan dunia internasional. Lagipula praktik penghindaran pajak selama ini juga menggerus penerimaan kita,” kata John. Selain lima UU di atas, kata dia, beberapa UU lain juga perlu direvisi seperti UU Perbankan, UU Perbankan Syariah, dan UU Pasar Modal.

Semua UU tersebut harus mencerminkan semangat pemerintah untuk mereformasi pajak. John pun optimistis target pajak tahun ini bisa tercapai apabila reformasi pajak berjalan lancar. Dia menyebut realisasi pajak tahun ini bahkan bisa melebihi target jika AEOI bisa diterapkan tahun ini juga. ”Bayangkan kalau mereka sudah menyimpang yang di luar negeri. Kalau ini terwujud, saya yakin target pajak yang Rp1.300 triliun itu kecil,” sambungnya.

Sementara itu, ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani mengatakan, potensi WP di Indonesia masih sangat besar. Baru 20 juta WP yang memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan 12 juta di antaranya lapor surat pemberitahuan tahunan (SPT).

Aviliani menyebut jumlah masyarakat yang berpenghasilan di atas batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) mencapai 50 juta. Belum lagi, kata dia, ditambah masyarakat berpenghasilan tinggi, termasuk yang bekerja di sektor informal sekitar 50 juta. ”Kita punya angkatan kerja 128 juta dan yang masuk sektor formal hanya 30%. Artinya adalah orang kaya yang tidak masuk sektor formal,” ucap Aviliani.