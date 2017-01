\Sri Mulyani: Kemiskinan dan Kesenjangan Hambatan Capai Kemakmuran\

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani membeberkan tiga penghalang Indonesia menjadi negara yang adil dan makmur. Penjelasan ini dia sampaikan dalam rapat kerja nasional dengan seluruh pegawai Eselon I & II Kementerian Keuangan.

Perempuan asal Sumatera ini mengatakan, sejak merdeka Indonesia sudah menghadapi sejumlah tantangan. Namun ada tiga masalah utama yang menjadi tantangan besar jika Indonesia ingin menjadi negara yang adil dan makmur.

"Dalam menuju masyarakat adil dan makmur ada tiga isu utama yang menjadi penghalang, kemiskinan, kesenjangan dan perekonomian yang harus terus menerus menjadi kompetitif,"‎ kata dia di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Selasa (10/1/2016).

Menurutnya, tiga isu utama di atas bisa diatasi kalau investasi di bidang Sumber Daya Manusia (SDM) terus ditingkatkan. Dia berpendapat, SDM merupakan aset yang paling penting bagi sebuah negara untuk mencapai cita-citanya.

"Dalam hadapi tiga hal itu maka kita harus investasi di SDM, yang mana SDM ini is the most important aset. Negara mana saja yang mencapai kemakmuran bercirikan pada manusia yang berkualitas. Sehingga invest di SDM itu penting. Itu terwujudkan dalam masyarakat produktif, inovatif, yang berdaya saing," imbuh dia.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menyadari Indonesia sudah melalui banyak tantangan dalam menuju negara yang adil dan makmur.

"Ada masa-masa Indonesia alami inflasi tinggi, ada masa harga minyak tinggi kemudian jatuh, ada masa kita alami krisis perbankan. Ini perbedaan dalam mencapai adil makmur yang kita harus mampu letakkan dalam konteks hari ini," tukasnya.