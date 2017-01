\Sri Mulyani: Pengelola Negara Enggak Bisa Kaya Tukang Obat!\

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengingatkan jajarannya untuk selalu menjaga kredibilitasnya. Terlebih dalam menyusun Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menegaskan, dirinya ingin APBN menjadi instrumen yang dipercaya dan kredibel.

"Kalau dipercaya, artinya what you say its what to happen. Jadi pengelola negara nggak bisa kayak tukang obat, apa yang anda bilang akan diuji," kata dia di hadapan Eselon I dan II di Gedung Kementerian Keuangan, Selasa (10/1/2017).

Menurutnya semakin transparan, kredibilitas seseorang semakin penting. Untuk itu dia berharap ke depannya APBN bisa disusun dengan lebih kredibel.

Bahkan dia mencontohkan apa yang dilakukan saat baru saja menjadi Menteri Keuangan. Kala itu, Sri Mulyani mengakui APBN adalah salah satu yang dia soroti.

"26 Juli 2016, ada perempuan disuruh jadi Menkeu, seminggu setelahnya, penerimaannya sulit dicapai, karena kami bicarakan dengan teman-teman di sini. Kalau dibiarkan defisit bisa lebih dari 3% saya lakukan beberapa perubahan," tukasnya.