\Rupiah Rp13.322, Menguat Berkat Pelemahan Dolar AS\

JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pagi ini dibuka menguat. Rupiah betah bertahan di level Rp13.300-an per USD.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Selasa (10/1/2016), Rupiah pada perdagangan Spot Exchange Rate di pasar Asia menguat 40 poin atau 0,4% ke level Rp13.322 per USD. Adapun pergerakan Rupiah hari ini akan ada di kisaran Rp13.305 per USD hingga Rp13.337 per USD.

Sementara itu, Yahoofinance mencatat, Rupiah menguat 35 poin atau 0,26% ke level Rp13.325 per USD. Dalam kurs Yahoofinance, pergerakan harian Rupiah berada di Rp13.310 per USD hingga Rp13.360 per USD.

Penguatan Rupiah sejalan dengan melemahnya dolar AS hari ini. Dolar merosot terhadap yen pada Senin waktu setempat di tengah jatuhnya sterling ke posisi terendah lebih dari dua bulan akibat Brexit.

Penurunan hasil Treasury AS dan saham mendorong dolar turun 0,8% terhadap yen ke sesi terendah 115,97 yen. Dolar juga jatuh terhadap euro dan franc Swiss, yang mengukur greenback terhadap sekeranjang enam mata uang utama, 0,26% lebih rendah pada 101.950.