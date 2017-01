\Harga Minyak Dunia Turun 4% Dipicu Kekhawatiran Pasokan Irak\

NEW YORK - Harga minyak jatuh 4% pada hari Senin waktu setempat karena kekhawatiran besarnya ekspor minyak mentah Irak dan meningkatnya produksi AS akan melemahkan upaya OPEC untuk memangkas kelebihan pasokan global.

Melansir Reuters, Selasa (10/1/2017), minyak mentah berjangka AS WTI turun USD2,03 ke USD51,96 per barel. Sementara Brent berjangka turun USD2,16 pada USD54,94 per barel.

Di Irak, produsen terbesar kedua OPEC, ekspor minyak dari pelabuhan Basra selatan mencapai rekor tinggi 3,51 juta barel per hari (bph) pada bulan Desember menurut kementerian minyak.

Padahal, anggota OPEC sepakat pada November 2016 sebagai kesepakatan pertama untuk memangkas produksi minyak sejak 2008, membatasi pasokan 32,5 juta barel per hari mulai 1 Januari selama enam bulan.

Kementerian minyak Irak menggarisbawahi tidak akan terpengaruh keputusan negara-negara lain untuk memangkas produksi Januari mematuhi kesepakatan OPEC.

Optimisme rendah datang meskipun Rusia, salah satu produsen minyak mentah terbesar di dunia, tampaknya ikut dengan kesepakatan untuk memotong pasokan. Sumber pasar energi Rusia mengatakan, output negara telah turun 100.000 barel per hari pada minggu pertama bulan Januari.