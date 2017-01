\Investasi Ciptakan 1,25 Juta Lapangan Kerja\

JAKARTA - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) optimistis realisasi investasi sepanjang 2016 akan menciptakan 1,25 juta lapangan pekerjaan.

Optimisme itu didasarkan pada penciptaan lapangan kerja sepanjang Januari September 2016 yang telah menyerap 958.000 tenaga kerja langsung. Kepala BKPM Thomas Lembong mengatakan, lapangan kerja baru selama tiga kuartal pertama tahun lalu tersebut diciptakan dari 21.843 proyek dengan total realisasi investasi sebesar Rp453,4 triliun atau 76,2% dari target realisasi investasi sepanjang 2016.

”Ini tentu sejalan dengan penciptaan lapangan kerja yang ditargetkan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk menciptakan 2 juta lapangan kerja per tahun. Dari investasi proyeksi kontribusinya mencapai 1,25 juta tenaga kerja, belum lagi kontribusi dari BUMN maupun sektor-sektor yang tidak tercatat di BKPM seperti finansial dan minyak dan gas,” ungkap Thomas dalam keterangan tertulis kemarin.

Dia mengatakan, pihaknya belum dapat mengumumkan realisasi tersebut. Detail mengenai realisasi investasi 2016, termasuk penyerapan tenaga kerjanya, masih difinalisasi oleh KedeputianBidangPe-ngendalian dan Pelaksanaan BKPM. ”Informasi resminya akan segera kami sampaikan pada minggu ketiga bulan ini,” tambahnya. Berdasarkan data, hingga kuartal III/2016 investasi di sektor sekunder menyumbang 60% lapangan kerja baru yang menyerap 572.000 tenaga kerja langsung, diikuti oleh sektor primer (24%) dan sektor tersier (16%).

Dari sektor investasi periode Januari-September 2016, lapangan kerja baru banyak tercipta di sektor tanaman pangan dan perkebunan, industri tekstil, serta industri makanan, dengan porsi masingmasing 17%, 13%, dan 12%. Thomas menambahkan, dalam tiga kuartal pertama tahun lalu jumlah lapangan kerja baru yang terbesar terdapat di Jawa Barat, yaitu 220.000 atau mencakup 23%, disusul oleh Jawa Timur (12%) dan Banten (12%).

Terkait dengan sektor, industri padat karya (tekstil dan sepatu) berhasil menyerap tenaga kerja langsung sebanyak 153.400 orang sepanjang Januari hingga September 2016 atau 16% dari lapangan kerja baru yang tercipta. Industri ini delapan kali lebih efektif dalam menyerap tenaga kerja dibandingkan rata-rata sektor investasi lain, yaitu 17.900 tenaga kerja langsung per Rp1 triliun realisasi investasi.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengatakan, penciptaan lapangan kerja dari investasi relatif menurun dari tahun ke tahun. Hal ini tidak terlepas dari ada pergeseran struktur ekonomi dari sektor tradable menjadi non-tradable . Eko menilai, pemerintah perlu fokus dalam mendorong sektor industri padat karya ketimbang padat modal untuk mengurangi pengangguran. Dengan begitu, kualitas pertumbuhan semakin baik karena menciptakan lapangan pekerjaan lebih banyak.